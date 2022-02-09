492 مليار دولار أصول غير عاملة في الصين .. القروض المتعثرة تهدد الاقتصاد

تعامل قطاع المصارف في الصين مع 3.13 تريليون يوان "نحو 492.4 مليار دولار" من الأصول غير العاملة في العام الماضي، ما خفض بشكل فعال من مخاطر الائتمان.وأشارت نتائج بيانات رسمية أصدرتها اللجنة الصينية لتنظيم المصارف والتأمين، إلى أن الرقم المسجل ارتفع بـ0.11 تريليون يوان، مقارنة بالعام الأسبق 2020، ما سجل رقما قياسيا.وقالت اللجنة، "إنه خلال الفترة ما بين عامي 2017 - 2021، تعاملت البنوك الصينية مع 11.9 تريليون يوان من الأصول غير العاملة، التي تجاوزت إجمالي 12 عاما سابقة عن الفترة المذكورة، وعملت كدعم رئيس لمنع المخاطر المالية المنظمة.وبحسب "شينخوا"، حذرت اللجنة من إمكانية معاودة ارتفاع القروض المتعثرة وسط ظروف كوفيد - 19 المتقلبة والرياح المعاكسة الاقتصادية، وحثت المصارف على تعزيز الرقابة على جودة الأصول.وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجعت في كانون الثاني (يناير)، حيث انخفضت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام وسط ارتفاع الدولار.وبلغت حيازات النقد الأجنبي في البلاد 3.2216 تريليون دولار بنهاية كانون الثاني (يناير)، بانخفاض 28.5 مليار دولار، أو 0.88 في المائة، مقارنة بنهاية 2021.وقال وانج تشون ينج نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، تعليقا على البيانات "حافظت سوق النقد الأجنبية على استقرارها في كانون الثاني (يناير)، مع بقاء العرض والطلب المحليين على النقد الأجنبي متوازنين بشكل أساسي".وعزا وانج التراجع إلى تأثير عوامل مثل توقعات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى والبيانات الجيوسياسية وبيانات الاقتصاد الكلي التي أسهمت في ارتفاع مؤشر الدولار والتغيرات في أسعار الأصول.وقال وانج في تصريحات "إنه على الرغم من جائحة كوفيد - 19، والشكوك الخارجية المتزايدة والسوق المالية العالمية المتقلبة، ظلت المرونة الاقتصادية للصين قوية مع إمكانات كبيرة وأساسيات سليمة طويلة الأجل، التي ستوفر دعما قويا لاستقرار انعكاسات العملات الأجنبية في البلاد".إلى ذلك، شهدت المدفوعات غير النقدية التي عالجتها البنوك الصينية زيادة خلال عطلة الربيع التي استمرت سبعة أيام، وفقا لما ذكره بنك الشعب الصيني.وقال البنك "البنك المركزي الصيني"، "إن المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية وأدوات الدفع عبر الإنترنت والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية وغيرها من التسويات، بلغت 14.9 تريليون يوان (نحو 2.34 تريليون دولار) خلال الفترة من 31 كانون الثاني (يناير) إلى 6 شباط (فبراير)، بزيادة 16.2 في المائة على أساس سنوي".ومن بين ذلك الإجمالي، شهدت معاملات التجزئة غير النقدية للمستأجرين التجاريين أداء قويا خلال العطلة، حيث سجلت زيادة 22.9 في المائة على أساس سنوي.وفي سياق متصل، أظهرت دراسة جديدة أن بنوك التنمية الصينية قدمت تمويلات قدرها 23 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال 13 عاما، في الفترة من 2007 إلى 2020، أي أكثر من مثلي القروض التي قدمتها بنوك مماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا مجتمعة.ووفقا لـ"رويترز"، قال مركز التنمية العالمية "إن الدراسة التي شملت 535 صفقة على صعيد البنية التحتية تم تمويلها بين القطاعين العام والخاص في المنطقة في تلك الأعوام تبين أن الاستثمارات الصينية أكبر بكثير من استثمارات الحكومات الأخرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف".قالت نانسي لي الزميلة في المركز التي قادت فريق الباحثين "ثمة انتقادات كثيرة للصين. لكن إذا كانت الحكومات الغربية تريد زيادة الاستثمارات الإنتاجية والمستدامة إلى مستويات معقولة، فعليها أن تدفع ببنوك التنمية الخاصة بها وتضغط على بنوك التنمية متعددة الأطراف لكي تمنح هذه الاستثمارات الأولوية".وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التي قدمتها جميع مؤسسات تمويل التنمية الكبرى الأخرى مجتمعة بلغ 9.1 مليار دولار في الفترة من 2007 إلى 2020 مقارنة بـ23 مليارا من الصين.وأشار التقرير إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لم تقدم سوى 1.9 مليار دولار قروضا لمشاريع البنية التحتية في المنطقة خلال تلك الفترة، أي أقل من عشر ما قدمته الصين.وسلطت الأضواء على قروض الصين لإفريقيا في الأعوام الأخيرة لغياب الشفافية فيها وربط القروض بضمانات. وحذر اقتصاديون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن دولا كثيرة محدودة الدخل تواجه مأزقا، أو أنها تعاني بالفعل مشكلات الديون.بدوره وافق مجلس الدولة الصيني على إقامة مزيد من المناطق التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود في 27 مدينة ومنطقة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إرساء الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية.وستعمل المناطق التجريبية الجديدة، ومن بينها الموجودة في أردوس في منطقة منغوليا الداخلية ومدينة يانجتشو في مقاطعة جيانجسو، على محاكاة الخبرات المستفادة من الدفعات الخمس السابقة من المناطق التجريبية وتعزيزها، حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس الدولة الصيني.وبينما يحاول تدعيم التنمية عالية الجودة للتجارة، شدد مجلس الدولة أيضا على بذل الجهود لضمان الأمن الوطني وأمن الإنترنت وأمن البيانات والأمن البيولوجي لدفع بيئة أعمال تجارية ودية لكيانات السوق.إلى ذلك، أنشأت الحكومة الصينية إجمالي 1.43 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس حتى نهاية 2021 وسط جهود البلاد لتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.وقالت الوزارة "إن الرقم يمثل أكثر من 60 في المائة من الإجمالي العالمي، مع وجود 10.1 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس تخدم كل عشرة آلاف شخص في الصين، أي ما يقرب من الضعف منذ نهاية 2020.وفي العام الماضي، بلغت استثمارات الصين في شبكات الجيل الخامس 184.9 مليار يوان "نحو 29 مليار دولار"، أي ما يعادل 45.6 في المائة من استثمارات الأصول الثابتة في صناعة الاتصالات، بزيادة 8.9 نقطة مئوية عن العام الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن الصين ستحقق تقدما مطردا ومنظما نحو إنشاء خدمات شبكات الجيل الخامس وشبكات ألياف بصرية جيجابت في 2022.ووفقا للائحة إرشادية صدرت العام الماضي، فإن الدولة تتطلع إلى أن يتجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس 560 مليونا بحلول 2023، وسيستمتع كل عشرة آلاف شخص في الصين بأكثر من 18 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس.