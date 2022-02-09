مخزونات النفط الخام الأوروبية في يناير تهبط 11% على أساس سنوي

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم أن مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية بلغت 1.1 مليار برميل في يناير ، منخفضة 13 في المائة على أساس سنوي لكنها مرتفعة 1.4 في المائة عن مستوياتها في ديسمبر .

وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام 9.26 مليون برميل يوميا، مرتفعا 8.4 في المائة على أساس سنوي لكنه منخفض 1.4 في المائة من مستويات ديسمبر.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأوروبية بلغت 419.9 مليون برميل في يناير، بزيادة قدرها 0.5 في المائة عن الشهر السابق لكنها منخفضة 11.1 في المائة على أساس سنوي، بحسب "رويترز".

وبلغت مخزونات البنزين 109.91 مليون برميل في يناير ، مرتفعة 3.9 في المائة من ديسمبر لكنها منخفضة 11.5 في المائة على أساس سنوي.