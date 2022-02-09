إصابات كوفيد في العالم تتجاوز 400 مليون مع تفشي "أوميكرون"

أفاد إحصاء رويترز أن عدد إصابات كوفيد-19 في العالم تجاوز 400 مليون اليوم مع تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار وتسببه في إرهاق الأنظمة الصحية في دول عديدة.

ويمثل متحور أوميكرون، الذي يهيمن على زيادة الإصابات في أنحاء العالم، جميع حالات الإصابة الجديدة التي يتم رصدها يوميا تقريبا.

ويفيد تحليل لرويترز أنه بينما بدأت الإصابات تستقر في العديد من الدول، فإنه ما زال يجري رصد ما يزيد على مليوني حالة إصابة يوميا في المتوسط.

وزادت الوفيات، التي عادة ما تأتي زيادتها بعد فترة من ارتفاع الإصابات، بنسبة 70 في المئة في الأسابيع الخمسة الماضية على أساس متوسط سبعة أيام.

وبينما أظهرت أدلة أولية من دول عديدة أن أوميكرون أكثر اعتدالا من المتحورات السابقة فإن زيادة عدد الإصابات يمكن أن يُثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية في أنحاء العالم.

وبحسب إحصاء رويترز فقد استغرق الأمر ما يربو على شهر لتصل حالات كوفيد إلى 400 مليون من 300 مليون مقارنة بخمسة أشهر لتصل الحالات إلى 300 مليون من 200 مليون إصابة.

وتسببت الجائحة في وفاة ما يربو على ستة ملايين شخص في ربوع المعمورة.

ووفقا للإحصاء فإن الدول الخمس التي سجلت معظم الإصابات في متوسط سبعة أيام هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والبرازيل، ما يقرب من 37 في المئة من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في العالم .

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في معظم حالات الإصابة التي تُسجل يوميا حيث تُسجل البلاد مليون إصابة جديدة كل ثلاثة أيام. ويتباطأ عدد الإصابات الجديدة والحاجة لدخول المستشفيات في البلاد من ذروته في يناير كانون الثاني من هذا العام بحسب تحليل رويترز.

وتجاوزت الوفيات في البلاد يوم الجمعة 900 ألف وفاة مرتبطة بكورونا.