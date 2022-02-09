الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من مكاسب لكبرى شركات التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، مع صعود الأسهم العالية النمو بعد توقف اتجاه صعودي لعوائد سندات الخزانة بينما شعر المستثمرون بارتياح من تقارير لأرباح الشركات وعلامات على انحسار التوتر بشأن أوكرانيا.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.43 في المائة إلى 35614.90 نقطةن في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.56 في المائة إلى 4547.00 نقطة، بحسب "رويترز".

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.22 في المائة إلى 14368.16 نقطة.

وواصل ستاندرد اند بورز 500 الصعود في التعاملات المبكرة رافعا مكاسبه إلى أكثر من واحد في المائة.