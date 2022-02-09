قال جولدمان ساكس اليوم إنه رفع توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.25 في المائة بحلول نهاية 2022 وإلى 2.45 بنهاية 2023 ، بحسب "رويترز".
والتوقعات السابقة لبنك الاستثمار الأمريكي لنهاية 2022 كانت اثنين في المائة في حين أن تقديراته السابقة لنهاية 2023 كانت 2.3 في المائة.
"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2%
قال جولدمان ساكس اليوم إنه رفع توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.25 في المائة بحلول نهاية 2022 وإلى 2.45 بنهاية 2023 ، بحسب "رويترز".
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