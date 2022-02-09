"جولدمان ساكس" يرفع توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2%

قال جولدمان ساكس اليوم إنه رفع توقعاته لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.25 في المائة بحلول نهاية 2022 وإلى 2.45 بنهاية 2023 ، بحسب "رويترز".

والتوقعات السابقة لبنك الاستثمار الأمريكي لنهاية 2022 كانت اثنين في المائة في حين أن تقديراته السابقة لنهاية 2023 كانت 2.3 في المائة.