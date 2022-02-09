"البنك الدولي"يؤكد على نجاح التعليم عن بعد في المملكة في تفعيل مشاركة الأسرة وتطوير مهارات الطلاب

أكد البنك الدولي على دور التعليم عن بُعد في تطوير واكتساب المهارات المتنوعة لدى طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، في ظل تطبيق الفصول الافتراضية أثناء الجائحة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت الدراسة التي أجراها البنك الدولي على تجربة المملكة في التعليم عن بُعد على أعلى ثمان مهارات أساسية ساهم التعليم عن بُعد في تطويرها، مشتملة على المهارات الرقمية بنسبة (81%)، والتعلّم الذاتي (78%)، وكذلك تعزيز مهارة السلوك الرقمي (77%)، وكيفية إدارة واستثمار الوقت (75%)، إضافة إلى تنمية الابتكار والإبداع (69%)، وتطوير القدرة على حل المشكلات (64%)، إلى جانب روح التعاون مع فريق العمل (59%)، والتفكير الناقد (57%).

وأفادت الدراسة أن تجربة التعليم عن بُعد في المملكة تعزز من مشاركة الأسرة وأولياء الأمور في العملية التعليمية، حيث استخدم 90% منهم منصة "مدرستي" لمتابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم، وأكد 74% من أولياء على متابعة الأبناء في الفصول الافتراضية، كما اتصل 76% منهم بالمعلمين والمعلمات الذين يدرسون لأبنائهم للوقوف على مستوياتهم والمساعدة في تهيئتهم وحل مشكلاتهم.

وبينت الدراسة أن التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني حظي على رضا عناصر العملية التعليمية بنسب كبيرة، حيث عبر 98% من المعلمين والمعلمات عن رضاهم على أداء المنصة، فيما يرى 88% منهم أن وضع الدروس المسجلة ضمن الإثراءات التعليمية كان مفيداً، إضافة إلى قبول 94% من أولياء الأمور الوسائل والأدوات الرقمية التي تعزز تفاعل أبنائهم مع المدرسة الافتراضية.

وأشادت الدراسة الدولية بفعالية التحصيل الدراسي للطلبة في التجربة السعودية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، موضحة أن 68% من الكوادر التعليمية و61% من مديري المدارس أشادوا بفعاليته في العام الدراسي 2020/2021م، إضافة إلى تمكين 89% من المعلمين والمعلمات من أداء الدروس المسندة لهم، إلى جانب استفادة نحو 78% من القائمين بالتدريس من التدريب والتطوير المهني الذي طبقته وزارة التعليم لتأهيل كوادرها، وزيادة المهارات الرقمية للمعلم إلى 90% بدلاً من من 50%.