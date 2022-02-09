بعد 45 يوما من الإغلاق .. إعادة افتتاح منفذ الدرة بعد انتهاء صيانته

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعادة افتتاح منفذ الدرة بحقل في تبوك بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي حيث سيبدأ المنفذ تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين ابتداء من اليوم عند الساعة 12:00 ظهرا.

وأضافت أنها أتمت أعمال الصيانة في المنفذ بنسبة 100 % قبل الموعد المحدد لإعادة افتتاحه حيث جرى تهيئة المنفذ لاستقبال المسافرين بتعاون وتنسيق متواصل من جميع الجهات العاملة فيه.

يشار إلى أن الهيئة مع بدء إغلاق منفذ الدرة دعت المسافرين القاصدين للمنفذ من الجانبين السعودي والأردني إلى التوجه لمنفذ "حالة عمار" في تبوك أو منفذ الحديثة في الجوف حيث يقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من و إلى المملكة أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور.