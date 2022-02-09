ضغوط البيع تفقد الأسهم السعودية 23 نقطة .. فترة المزاد تخفف الخسائر

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12258 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 12274 نقطة رابحا 0.21 في المائة، بينما الأدنى عند 12181 نقطة فاقدا 0.55 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12225 نقطة فاقدا 23 نقطة بنحو 0.19 في المائة، وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 556 مليون ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 19 مليون سهم لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 284 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنحو 1.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 0.5 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 532 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ساسكو" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 41.65 ريال، يليه سهم "بوبا العربية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، وحل ثالثا سهم "وقت اللياقة" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 128 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عناية" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 32.95 ريال، وحل ثالثا سهم "صادرات" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "ساسكو" بقيمة 418 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 385 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 233 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق