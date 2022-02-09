انخفاض «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» .. نتائج متباينة للشركات وترقب لبيانات التضخم

انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس، مع تنامي القلق بفعل نتائج متباينة للشركات واستئناف انخفاض أسهم "ميتا"، وفي ظل الترقب قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع التي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأمريكية.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 69.55 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 35160.68 نقطة. وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.85 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4480.02 نقطة، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 31.24 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 13984.43 نقطة عند بداية التعامل.من جهة أخرى، أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات أمس على استقرار حيث ضغط ارتفاع عائدات السندات على أسهم شركات التكنولوجيا وسط تكهنات بشأن تشديد السياسة الذي أسرع من المتوقع من قبل البنك المركزي الأوروبي.وأغلق مؤشر ستوكس 600 القياسي بلا تغيير يذكر.وحاولت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تهدئة التوتر بشأن رفع أسعار الفائدة أمس، قائلة إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية الكبيرة في منطقة اليورو حيث يمكن أن يستقر التضخم حول 2 في المائة.وانخفض سهم شركة الطاقة العملاقة "بي.بي" 2.4 في المائة، حتى بعد الإعلان عن أعلى ربح لها في ثماني سنوات في 2021.وهبط سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي 0.5 في المائة بعد أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص أقل من المتوقع.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع طفيف أمس بدعم أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك برغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المقرر له في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.13 في المائة عند 27284.52 نقطة، ماحيا معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8 في المائة.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة إلى 1934.06 نقطة.وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف "كيه.دي.دي.آي" 1.63 في المائة، تلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37 في المائة، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4 في المائة.وفي الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في نهاية تعاملات أمس. وهبطت أسهم شركات قطاع سيارات الطاقة الجديدة بنحو 3.98 في المائة، بينما ارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع أسهم مصافي النفط وتعدين الفحم 4.28 في المائة.وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعا 0.67 في المائة إلى 3452 نقطة، بينما هبط مؤشر شنتشن 0.24 في المائة عند 2280 نقطة، وتراجع مؤشر "سي. إس. أي 300" بنحو 0.55 في المائة إلى 4608 نقاط.