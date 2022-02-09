«نمو» تكسب 84 نقطة بتداولات قيمتها 106 ملايين ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.33 في المائة لتغلق عند 25365 نقطة رابحة 84 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 38 في المائة بنحو 67 مليون ريال لتصل إلى 106 ملايين ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 148 ألف سهم لتصل إلى 1.7 مليون سهم، أما الصفقات ارتفعت 11 في المائة بنحو 538 صفقة لتصل إلى 5.3 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "العبيكان للزجاج" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 114.60 ريال، يليه سهم "الوسائل الصناعية" بنحو 15 في المائة ليغلق عند 30.25 ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 59.30 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "الحاسوب" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 410 ريالات، يليه سهم "آيكتك" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 202 ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 102 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة 26 مليون ريال، يليه سهم "جاز" بقيمة 23 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 17 مليون ريال.