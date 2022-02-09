ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«دبي» تسجل أفضل أداء في 10 جلسات

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن تراجع التوتر الجيوسياسي ساعد الأسواق إذ سجل مؤشر دبي الرئيس أفضل أداء على مدى عشر جلسات. وهبط خام برنت عن أعلى مستوى له في سبعة أعوام، الذي سجله أمس الأول عند 94 دولارا، ليتم تداوله عند 90.67 دولار، قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.77 في المائة إلى 3213 نقطة مسجلا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ 28 كانون الثاني (يناير).وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة إلى 8780 نقطة، محققا مكاسب لثالث جلسة على التوالي مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 في المائة. وفتح سهم "موانئ أبوظبي" على 3.5 درهم للسهم في أول تداول عليه في بورصة أبوظبي أمس، وأغلق مرتفعا 3.4 في المائة.وارتفع سهم شركة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي اشترت حصة 7.4 في المائة في "موانئ أبوظبي" مقابل 1.2 مليون درهم، 1.5 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1848 نقطة. ونزل مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4115 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 8086 نقطة.وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 11528 نقطة مسجلا خسائر للجلسة الثانية على التوالي.وقاد الخسائر سهما "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية و"مدينة نصر" للإسكان والتعمير.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 747.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 3.4 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين.