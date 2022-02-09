سوق هشة للسيارات الأوروبية .. اعتماد على إجراءات الدعم وحوافز الشراء

يتوقع أن يشهد 2022 زيادة في مبيعات السيارات الأوروبية بفضل تراجع أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، التي أثرت سلبا في القطاع، وفق ما رأت مجموعة الصانعين القارية.وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إنها تتوقع أن يزيد تسجيل سيارات الركاب الجديدة في دول الاتحاد الـ27 نحو 7.9 في المائة ليبلغ 10.5 مليون سيارة.إلا أن هذا الرقم يبقى أدنى بنحو 20 في المائة من مستوى 2019 قبل بدء جائحة كوفيد - 19، بعدما انهارت المبيعات العام الماضي بسبب النقص الحاد في أشباه الموصلات التي توفر الطاقة لمختلف الأنظمة في السيارات، من نظام منع انغلاق المكابح "آي بي أس" إلى الوسادات الهوائية، وصولا إلى نظام المساعدة على ركن السيارة.وكانت بيانات الرابطة أفادت بأن تسجيل سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجع 2.4 في المائة في 2021، ليسجل 9.7 مليون مركبة، في أسوأ أداء منذ بداية الإحصاءات في 1990.ورأت الرابطة في بيان، أن النقص في الشرائح الإلكترونية سيصبح "مستقرا" خلال 2022.وتتزامن هذه التوقعات مع إطلاق الاتحاد الأوروبي خطة لجمع عشرات المليارات من اليوروهات لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في القارة وخفض الاعتماد على استيرادها من آسيا.وحضت رابطة مصنعي السيارات في ضوء هذه الخطة "الاتحاد الأوروبي على خفض اعتماده على الموردين الخارجيين لتفادي أن يصيب ضرر مماثل الصناعات الأوروبية الاستراتيجية في المستقبل".وزادت السيارات الكهربائية أو تلك ذات المحركات الهجينة "وقود وكهرباء" من حصتها السوقية، وباتت الآن تشكل 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد، وفق الرابطة.إلا أن أوليفر زيبسي رئيس الرابطة الأوروبية، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي أم دبليو" الألمانية، حذر من أن هذه السوق "لا تزال هشة جدا"، موضحا أنها "تعتمد بشكل كبير على إجراءات الدعم مثل حوافز الشراء، والأهم، التوافر الواسع الانتشار للبنية التحتية لشحن" السيارات الكهربائية.وحذرت الرابطة من "بطء إيقاع توفير البنية التحتية مقارنة بـطلب المستهلكين للسيارات القابلة للشحن كهربائيا"، مشيرة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تزيد بنسبة تعادل أربعة أضعاف الزيادة الحاصلة في عملية استحداث نقاط الشحن.وتحقيقا لهدف المفوضية الأوروبية وقف مبيعات السيارات الجديدة العاملة على الوقود والديزل اعتبارا من 2035، تجري الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي نقاشات بشأن المعايير القارية لمحطات الشحن.وحضت الرابطة الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي على تعزيز مقترح المفوضية الأوروبية لقواعد تنظيم البنية التحتية للوقود البديل "لضمان أن تبني أوروبا شبكة مكثفة بما فيه الكفاية من محطات الشحن وإعادة التزود بالوقود".في السياق، ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن "نيسان" رفعت من توقعاتها للأرباح التشغيلية إلى 210 مليارات ين "1.8 مليار دولار" للعام المالي الذي ينتهى في 31 آذار (مارس) المقبل، بعدما توقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن تبلغ 180 مليار ين.وسجلت "نيسان" أرباحا تشغيلية بقيمة 52 مليار ين خلال الربع الممتد من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين.وكانت "نيسان" قد تضررت في الربع الأخير، حيث تراجع الإنتاج العالمي 22 في المائة مقارنة بـ2020.كما انخفضت مبيعات الوحدات، حيث تراجعت 18 في المائة، عندما كانت الأسواق تبدأ في التعافي من الإغلاقات الناجمة عن موجة تفشي حالات كورونا الأولى.في السياق، صرحت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات بأن الأرباح الفصلية لشركة نيسان اليابانية في ربعها الثالث سيكون لها تأثير إيجابي في صافي دخلها للربع الأخير.وتوقعت أن تسهم أرباح "نيسان" بمبلغ 124 مليون يورو "141 مليون دولار" في أرباح "رينو" للربع الرابع.إلى ذلك، أظهر تقرير محاسبي حكومي فرنسي، أن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو واجهت أزمة سيولة حادة خلال ذروة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، واعتمدت على قرض حكومي لكي تواصل نشاطها.وأظهر التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة الفرنسي المعني بتدقيق حسابات الحكومة وإنفاقها، مدى الصعوبات المالية التي سجلتها ميزانية الشركة خلال النصف الأول من 2020، عندما تم إغلاق المصانع ومعارض السيارات، استجابة لإجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي ذلك الوقت وصف جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة "رينو" وكلوتيلد ديلبو الرئيس التنفيذي المؤقت، القرض الذي حصلت عليه الشركة من الدولة بقيمة خمسة مليارات يورو بأنه مهم للشركة بحسبانة "شبكة أمان" تم الحصول عليها لكي تظل الشركة في الجانب الصواب.وبحسب التقرير المحاسبي، فإن الشركة صرفت أربعة مليارات يورو من هذا القرض حتى نهاية 2020 وتأكد أنه "كان حيويا لاستمرار النشاط في المجموعة".وسجلت "رينو" خسائر قياسية في 2020، حيث إن الشركة مثل شركات صناعة السيارات الأخرى تضررت بشدة من تراجع المبيعات في 2020، لكن معاناتها كانت أكبر من المجموعات المنافسة مثل "فولكسفاجن" الألمانية و"ستيلانتس" التي تنتج سيارات بيجو وستروين وفيات وكرايسلر، بسبب الفوضى الإدارية التي كانت تواجهها في أعقاب القبض على رئيسها التنفيذي الشهير كارل غصن في اليابان بتهمة الفساد في 2018.