إجراء غير مسبوق .. المفوضية الأوروبية تستقطع غرامة من الأموال المخصصة لبولندا

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أبلغت بولندا بأنها ستأخذ من الأموال الأوروبية التي ستتقاضاها الأخيرة، غرامة فرضت عليها لعدم احترامها قرارا لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في إجراء غير مسبوق.ردا على ذلك أعلنت وارسو أنها ستطعن في هذا القرار.وأوضح الناطق الأوروبي بالاس أوفاري أن المفوضية ستعمد إلى الحصول على هذه الغرامات الناجمة عن التأخر في إغلاق منجم للفحم "في غضون عشرة أيام عمل".وبحسب "الفرنسية"، أضاف أن الغرامة مستحقة بين 20 أيلول (سبتمبر) 2021 والـ19 من تشرين الأول (أكتوبر) 2021 أي ما يوازي 15 مليون يورو. وامتنع الناطق عن تحديد أي أموال أوروبية ستحسم منها هذه الغرامة.وهذه الغرامات مستحقة مع أن وارسو وبراغ وقعتا في الثالث من شباط (فبراير) اتفاقا حول منجم ضخم في توروف عند الحدود التشيكية الألمانية يضع حدا للخلاف بينهما.وأكد الناطق "من خلال الحصول على هذا التعويض، تمارس المفوضية واجبها القانوني بالحصول على غرامات مالية فرضتها محكمة العدل" ورفضت بولندا تسديدها.لكن الناطق باسم الحكومة الشعبوية القومية في بولندا بيوتر مولر سارع الى القول إن "بولندا ستستخدم كل الوسائل القانونية للطعن في مشاريع المفوضية الأوروبية هذه".وأضاف مولر كما نقلت عنه وكالة الأنباء البولندية "منذ البداية، أكدت بولندا أن القرارات التي تتخذها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ليس لها أي أساس قانوني. إنها تتجاوز معاهدات الاتحاد الأوروبي وتنتهك الضمانات الواردة في المعاهدة في مجال أمن الطاقة".في أيار (مايو) 2021، أمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة البولندية في إطار قرار أمام قاضي الأمور المستعجلة، بإغلاق منجم توروف بسبب تأثيره المضر بالبيئة، بانتظار قرار في أساس القضية.وفي أيلول (سبتمبر) أمرت المحكمة وارسو بدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو في اليوم إلى حين إغلاق المنجم.من جانب آخر، فرضت محكمة العدل غرامة أخرى على بولندا بقيمة مليون يورو يوميا بسبب رفضها تعليق غرفة محكمة عليا تحتج عليها بروكسل.وأيضا حذرت المفوضية من أنها ستقتطع مبلغ الغرامة، حاليا أكثر من 100 مليون يورو، من الأموال الأوروبية المخصصة لبولندا في حال عدم السداد.واقترح الرئيس البولندي أندريه دودا الأسبوع الماضي قانونا ينص على إلغاء الغرفة التأديبية للمحكمة العليا مع الإبقاء على قضاتها المثيرين للجدل على أمل إنهاء الخلاف مع بروكسل.وتعد المفوضية الأوروبية أن هذه الهيئة تقوض استقلال القضاء وتؤثر في المعايير الديمقراطية.وفي سياق متصل بأوروبا، تعتزم المفوضية الأوروبية عرض حزمة تشريعية، تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق العالمية لإنتاج أشباه الموصلات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقدر حاليا بـ 10 في المائة فقط.وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، في فعالية في بلجيكا، إن الهدف هو تعبئة أكثر من 40 مليار يورو (45 مليار دولار)، تتضمن 12 مليار يورو لأنشطة البحث والتطوير، و 30 مليارا للمساعدة على إنشاء مصانع ضخمة.ووفقا لمسودة للمفوضية الأوروبية، فإن من شأن هذا أن يضاعف الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي بأربع مرات، وأن يضاعف حصته في السوق مرتين بحلول نهاية العقد.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت العام الماضي عن خططها بشأن "قانون الرقائق الأوروبي" بهدف "إعادة أوروبا إلى سباق التكنولوجيا"، بعدما تسببت الإغلاقات التي شهدها العالم في 2020 على خلفية ظهور جائحة كورونا في أزمة نقص في الرقائق، وهي الأزمة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر.وتضررت شركات تصنيع السيارات الأوروبية من نقص الرقائق، وقامت شركات كبيرة مثل فولكسفاجن بشكل متكرر بتخفيض ساعات العمل في مواقع الإنتاج بسبب شح المكونات الإلكترونية.والولايات المتحدة والصين تستثمران هما أيضا مبالغ ضخمة في إنتاج الرقائق، الضرورية في تصنيع الأجهزة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.ورغم أن الاتحاد الأوروبي رائد في مجال الأبحاث، فإن حصته في السوق العالمية لأشباه الموصلات تقدر بنحو 10 في المائة فقط، وفقا لوثائق المفوضية.ويعتمد التكتل بشكل كبير على دول من خارجه لتوفير احتياجاته منها، وخاصة الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.