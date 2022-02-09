«محيط واحد» .. قمة عالمية لحماية المساحات البحرية ووضعها في قلب الأولويات

تستضيف فرنسا من اليوم حتى الجمعة قمة "محيط واحد" التي تطمح إلى وضع المحيطات في قلب الأولويات بمشاركة علماء ومنظمات غير حكومية وسياسيين ورواد أعمال أملا في تسريع ملفات دولية عدة أساسية لمستقبل البحار.وتغطي المحيطات 70 في المائة من مساحة الأرض وتضطلع بدور أساسي في مكافحة الاحترار المناخي، وتوفر قوت كثير من سكان العالم وتؤوي أنواعا شتى من المخلوقات، لكنها تبقى غير معروفة جيدا ولا تحظى بالحماية الكافية.وبحسب "الفرنسية"، تقول فرنسواز جاي المديرة الفخرية للأبحاث في المعهد الفرنسي للبحث العلمي، "لا ندرك بتاتا ماهية المحيطات".وستكون هذه القمة التي ستعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأولى في سلسلة من اللقاءات الدولية حول المحيطات، منها اجتماع للأمم المتحدة حول البيئة في نهاية شباط (فبراير) سيتناول مسألة اتفاق دولي حول البلاستيك، ومفاوضات في الأمم المتحدة حول أعالي البحار في آذار (مارس)، وقمم حول التنوع البيولوجي والمناخ، ومؤتمر للأمم المتحدة بشأن المحيطات في لشبونة في حزيران (يونيو).وستعقد الأربعاء والخميس ورش عمل ومنتديات، افتراضيا وحضوريا. ويلتقي الجمعة نحو 20 رئيس بلد وحكومة مع الرئيس الفرنسي، من بينهم أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.وعلى الجانب التجاري، سيشارك مديرو عدد من أبرز شركات الشحن البحري الأوروبية، منها "سي إم أيه - سي جي إم" و"ميرسك" و"هاباج - لويد" و"إم إس سي".وقال أوليفييه بوافر دارفور، سفير القطبين والشؤون البحرية، إن "الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي فرصة ينبغي عدم تفويتها"، موضحا أنه "بدلا من تنظيم قمة أوروبية كلاسيكية، قررنا اختيار مجموعة من القادة الملتزمين".وتأمل فرنسا في أن تصادق دول جديدة على اتفاق كيب تاون الذي يهدف إلى تعزيز سلامة سفن الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني، لكي يدخل حيز التنفيذ.من جانبها، تأمل المنظمات غير الحكومية في أن تصدر عن هذه الاجتماعات بيانات قوية، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لأن قضايا أساسية مثل الصيد الجائر ليست على جدول الأعمال.وتملك فرنسا ثاني أكبر منطقة اقتصادية خالصة في العالم تغطي المياه حتى 200 ميل بحري قبالة سواحلها، وذلك بفضل أقاليمها الواقعة ما وراء البحار. ومع أن 23 في المائة من مياهها محمية، لكن 1.6 في المائة منها فقط تخضع لحماية مشددة.ويقول جيروم بوتي من منظمة "بيو" غير الحكومية، إن "فرنسا ليست بالضرورة نموذجا".وتأمل المنظمة في أن تؤكد الحكومة توسيع رقعة المحميات الطبيعية في الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية إلى مساحة تزيد على مليون كيلو متر مربع، بما فيها منطقة حماية مشددة تبلغ مساحتها 250 ألف كيلومتر مربع.وتأمل منظمة "بيو" في إنشاء مناطق مخصصة حصرا للصيد الحر حول جزر بولينيزيا الفرنسية.ويدعو تحالف من منظمات غير حكومية إلى إحراز تقدم بشأن الاتفاق الدولي لتعزيز حماية أعالي البحار، خارج الأطر القانونية الوطنية، وهي منطقة تغطي نحو نصف الكرة الأرضية.ويقول أوليفييه بوافر دارفور، إن "المناقشات تراجعت إلى مستوى قانوني جدا ولا يوجد دعم سياسي"، متعهدا أن تجعل قمة "وان أوشن" إعادة انخراط الدول أمرا ممكنا. ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في آذار (مارس).ويشعر تحالف المنظمات غير الحكومية لحفظ المياه العميقة بالقلق إزاء رغبة فرنسا في استكشاف قاع البحر على عمق يزيد ععلى أربعة آلاف متر، وهو مكان لا يعرف عنه كثير، لكنه يحوي موارد معدنية.وأوضحت جاي أن الاستكشاف العلمي "يوفر وسائل لفهم طريقة عمل الأنظمة البيئية"، مضيفة "استغلال؟ بالطبع، لا".واعتمد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تعليقا اختياريا لاستغلال قيعان البحار الكبيرة، وهو أمر لم تدعمه فرنسا.وتعتزم جمعيات منها "فرانس ناتور أنفيرونمان" تقديم التماس إلى المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين موقع من أكثر من 460 ألف شخص ضد الصيد العرضي للدلافين التي عادة ما تقتل بمعدات الصيد قبالة الساحل الفرنسي.ومن المقرر تنظيم تظاهرتين الجمعة بدعوة من منظمة "بلان مير" تجمع مواطنين وصيادين حرفيين وأعضاء في "جرينبيس". وتسعى نقابات ومجموعات أخرى إلى التظاهر بجانبهم.