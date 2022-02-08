4 مليارات ريال حصيلة 5 اكتتابات أولية في السوق السعودية خلال 5 أسابيع

تستمر سوق الأسهم السعودية بزخمها القوي في الاكتتابات الأولية الجديدة منذ العام الماضي، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية التي تستهدف زيادة الطروحات في السوق.وبعد أن جمعت السوق خلال العام الماضي 19.1 مليار ريال من خلال طروحات أولية في السوقين الرئيسة والموازية، استهلت العام الجاري بإجراء تسعة طروحات تم اكتمال أربعة اكتتابات منها وإدراج واحد، وأربعة طروحات قيد الإجراء.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية، استطاعت السوق جمع أربعة مليارات ريال من خلال اكتمال خمسة اكتتابات خلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام الجاري.والطروحات الجديدة المكتملة هي "علم، دار المعدات الطبية، رؤوم التجارية، أنابيب الشرق، وجاز العربية للخدمات"، حيث ينتظر المساهمون إدراج أسهمهم في السوق قريبا.صندوق الاستثمارات الأبرزاستطاع صندوق الاستثمارات العامة جمع 3.07 مليار ريال من خلال طرح حصة من شركة علم الذي يعد طرحا ضخما، حيث يصنف بين أكبر 15 طرحا في تاريخ السوق السعودية "الرئيسة".وكان صندوق الاستثمارات العامة نشطا خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بطروحات السوق المحلية، بعدما طرح عديدا من شركاته، حيث جمع 3.78 مليار ريال من خلال طرح حصة من "تداول" إضافة إلى طرح أسهم أكواباور، ثم طرح ثانوي لأسهم شركة "إس تي سي" جمع من خلالها 12 مليار ريال.ويهدف الصندوق من خلال طروحاته إلى إعادة تدوير رأسمال الصندوق في استثمارات جديدة تسهم في تعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، التي تتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة لتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.3 طروحات في "تاسي" وطرحان في نموخلال الأسابيع الخمسة الأولى من العام الجاري، تم اكتمال ثلاثة اكتتابات في السوق الرئيسة وطرحين في السوق الموازية "نمو".وأخيرا تم الانتهاء من طرح شركة علم في السوق الرئيسة التي جمع من خلالها 3.07 مليار ريال، إضافة إلى اكتمال اكتتاب أسهم شركة أنابيب الشرق ودار المعدات الطبية بمتحصلات بلغت 504 و312 مليون ريال على التوالي.وفي السوق الموازية، بلغت المتحصلات 151.1 مليون ريال من خلال طرح أسهم جاز العربية ورؤوم التجارية، في حين لا يشمل الرصد الإدراج المباشر.وخلال الأسبوع الجاري، تم إدراج جاز العربية للخدمات في السوق الموازية التي تتداول بزيادة 13 في المائة عن سعر الطرح البالغ 90 ريالا للسهم.وبسعر الاكتتاب، فإن القيمة السوقية للطروحات الخمسة 14.78 مليار ريال، منها 10.24 مليار القيمة السوقية لشركة علم، إضافة إلى 1.6 مليار القيمة السوقية لشركة أنابيب الشرق، بينما تبلغ القيمة السوقية لجاز العربية عند الطرح 1.42 مليار ريال.وأعطت هيئة السوق المالية موافقتها على طرح عديد من الشركات خلال الفترة الماضية، في حين أعلنت أربع شركات نشرات الإصدار وتواريخ الاكتتاب، ما يعني أنها في مراحلها النهائية للدخول في عملية الاكتتاب التي من المتوقع أن تنتهي في منتصف الشهر المقبل.والشركات هي "الدواء للخدمات الطبية، والمصانع الكبرى للتعدين" في السوق الرئيسة، و"الطبية القابضة، ومياه الجوف" من خلال طرحها في السوق الموازية.وحدة التقارير الاقتصادية