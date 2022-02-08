ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي بما يعكس الزيادة في قيمة واردات السلع الاستهلاكية على خلفية تراجع الإنفاق على الخدمات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن العجز السنوي في الميزان التجاري ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.9% إلى 859.1 مليار دولار، في حين ارتفع العجز خلال ديسمبر الماضي إلى 80.7 مليار دولار. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 83 مليار دولار خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

وزادت قيمة الواردات الأمريكية خلال العام الماضي بنسبة 20.5% سنويا إلى 3.39 تريليون دولار، في حين زادت الصادرات بنسبة 18.5% إلى 2.53 تريليون دولار.

وذكرت بلومبرج أن هذه الأرقام تعكس تداعيات العام الثاني لجائحة فيروس كورونا المستجد على أكبر اقتصاد في العالم حيث أدت إلى زيادة المدخرات بفضل حزم التحفيز الحكومية، مع ارتفاع قيمة الدولار وهو ما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين الذين زادوا إنفاقهم الاستهلاكي مما أدى إلى زيادة الاستيراد.