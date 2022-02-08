الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة بفعل النتائج المتباينة للشركات

بدأت المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك تداولهم في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم ، مع تنامي القلق بفعل نتائج متباينة للشركات واستئناف انخفاض أسهم ميتا، وفي ظل الترقب قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع والتي قد تعطي مؤشرات بشأن توقيت رفع الفائدة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.55 نقطة أو 0.20 في المائة عند الفتح إلى 35160.68 نقطة، بحسب "رويترز" .

وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.85 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4480.02، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 31.24 نقطة أو 0.22 في المائة ليسجل 13984.43 نقطة عند بداية التعامل.