الراجحي : مجلس السلامة والصحة المهنية يهدف لخلق بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب

أكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية يأتي انطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030 وإستراتيجية سوق العمل لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة في مجال السلامة والصحة المهنية حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.

وقال "إن المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إضافة إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني".

وأشار إلى أن القرار يأتي امتدادا للدعم الحكومي الواسع الذي تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 كما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية الوزارة من خلال الوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.