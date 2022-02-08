صندوق "كيه كيه آر" يسجل أرباح قياسية لمبيعات الاستثمار

ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع لصندوق الاستثمار المباشر الأمريكي العملاق "كيه.كيه.آر" بنسبة 158% في الربع الأخير من عام 2021، متجاوزة التقديرات، حيث استغل عملاق الأسهم الخاصة تضخم أسعار الأصول للاستفادة من الاستثمارات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان أصدره الصندوق الذي يتخذ من نيويورك، اليوم ، أن إجمالي الأصول المباعة بلغ 919 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، كما سجل رقم قياسي بلغ 2.1 مليار دولار للعام بأكمله.

وقفز حجم الخفض في الأرباح الممنوحة لصانعي الصفقات بالصندوق بنسبة 78% إلى 1.2 مليار دولار، في عام .2021 وكان العام الماضي مميزا بالنسبة لصندوق الاستثمار المباشر الأمريكي العملاق ونظرائه المعنيين بالتداول العلني، حيث سجلت الأسهم الخاصة الخارجة في الولايات المتحدة 850 مليار دولار، وفقا لبيانات منصة بيتش بوك.

وساعدت المبيعات القوية شركات الأسهم الخاصة في جهودها لجمع الأموال.

وسجل الصندوق رقما قياسيا بلغ 121 مليار دولار العام الماضي وسط استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك صندوق الاستحواذ الرائد، ومجمع البنية التحتية ووحدة الرعاية الصحية.