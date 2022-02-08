نمو إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي إلى 10.55 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5 فبراير نموا بلغ 1 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 29 يناير.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 5 فبراير نحو 10.55 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.45 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 99.7 مليون ريال.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد نمت مبيعات 11 قطاعا مقارنة بتراجع مبيعات 6 قطاعات، حث تصدر قطاع "الفنادق" النمو وبنسبة 30 في المائة ليسجل مبيعات عند 221.9 مليون ريال، تلاه قطاع "المجوهرات" والتي نمت مبيعاته بـ 15.2 في المائة لتصل إلى 230 مليون ريال.

في حين تصدر قطاع "التعليم "التراجعات بعد تسجيله مبيعات بلغت 123 مليون ريال وبانخفاض 41 في المائة، تلاه قطاع الأطعمة والمشروبات والتي تراجعت مبيعاته بـ 6.1 في المائة.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" والتي شكلت 15.4 في المائة وبقيمة 1.62 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي"، وبمبيعات بلغت 1.55 مليار ريال لتشكل 14.7 في المائة.

وعلى مستوى المدن، فقد زاد الإنفاق في العاصمة الرياض 2 في المائة ليبلغ 3.3 مليار ريال وهي تشكل بذلك 31 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.68 مليار ريال ما يعادل 16 في المائة، ونحو 575 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 3 في المائة لتبلغ نحو 129 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 125.2 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 81.7 ريال.