إيطاليا تعلن رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2032

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم اهتمامه باستضافة بطولة أوروبا 2032 وأبلغ الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بذلك.

وقال اليويفا في ديسمبر إن الدول الراغبة في تنظيم بطولة أوروبا 2028 أو 2032 يجب أن تتقدم بطلب بحلول مارس.

وسيتم الإعلان عن الملفات المقدمة في أبريل على أن يحسم اليويفا مكان إقامة البطولة القارية في سبتمبر 2023.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان "في الأيام الأخيرة الماضية عبرنا للاتحاد الأوروبي عن رغبتنا في استضافة بطولة أوروبا 2032".

وكانت إيطاليا تخطط لاستضافة أوروبا 2028 أو مونديال 2030 لكن قالت إن تنظيم أوروبا 2032 سيمنحها جدولا زمنيا أوسع لتجديد البنية التحتية للملاعب.

ولم تجدد بعض الملاعب الإيطالية منذ استضافة كأس العالم 1990 وهي آخر بطولة كبيرة لكرة القدم تقام في إيطاليا بمفردها.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي حيث أقيمت البطولة في مدن أوروبية عديدة واستضافت روما 4 مباريات.