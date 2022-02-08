أصول احتياطي "الأجيال القادمة" البحريني ترتفع إلى 624 مليون دولار

تمكن صندوق احتياطي الأجيال القادمة في البحرين من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار في أصوله بمعدل 32% منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار في يونيو 2020 لدعم الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2020 للحد من التداعيات المالية الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات الأولية أنه على إثر عوائد الاستثمار الناجحة ارتفعت أصول الصندوق إلى 624 مليون دولار بنهاية العام. ونقلت (بنا) تأكيد سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد في البحرين رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة على الدور المهم لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في دعم المسيرة التنموية الشاملة.