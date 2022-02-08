النفط يغلق منخفضا عند 92.69 دولارا.. وتوقعات بتجاوزه 100 دولار بسبب الطلب العالمي

أنهت أسعار النفط اليوم منخفضة عند 58 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 92.69 دولار للبرميل. وأثناء جلسة قفز خام القياس العالمي إلى 94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 .

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 91.32 دولار بعد أن لامست عند أعلى مستوى لها في الجلسة 92.73 دولار.

وفي الأسبوع الماضي قفزت أسعار الخام لسابع أسبوع على التوالي بدعم من استمرار القلق حيال تعطلات للإمدادات غذتها موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة واستمرار الاضطراب السياسي بين منتجين عالميين رئيسيين.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي قفزت حوالي 20 بالمئة منذ بداية العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل بسبب طلب عالمي قوي.