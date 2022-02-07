بنوك الكويت تعطل أعمالها ثلاثة أيام اعتبارا من 27 فبراير

أعلن اتحاد مصارف الكويت اليوم الإثنين أن البنوك الكويتية سوف تعطل أعمالها اعتبارا من الأحد 27 فبراير الجاري وحتى الثلاثاء الأول من مارس بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج، بحسب "رويترز".

وقالت شيخة العيسى مديرة العلاقات العامة في الاتحاد إن البنوك الكويتية ستفتح أبوابها للجمهور "على نطاق محدود" يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيسي ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في المحافظات.

ومن المقرر أن تعطل الأجهزة الحكومية الكويتية أعمالها أسبوعا كاملا بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج.