الأمير سعود بن خالد الفيصل يرعى أعمال اختتام منتدى المدينة المنورة الذكية 2022

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، حفل اختتام أعمال منتدى المدينة المنورة الذكية 2022م، الذي نظمته هيئة تطوير المنطقة على مدى يومين بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التقنية والحلول الرقمية على مستوى العالم.

ثم شاهد والحضور خلال الحفل المقام بهذه المناسبة فيلمًا تعريفيًا عن مجمل أعمال المنتدى والمشاركين فيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن المنتدى جمع قادة الفكر والخبراء في مجال المدن الذكية من جميع أنحاء العالم لمشاركة خبراتهم وتجاربهم، في سياق توجيه وتمكين القيادة بدعم جميع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي تحقق بإدراج المدينة المنورة في المؤشر العالمي للمدن الذكية ٢٠٢١ مؤخرًا، وتحقيق أيزو بيانات المدن الذكية من المجلس العالمي لبيانات المدن في التبني المبكر لهذا المعيار، هي إحدى نتائج الدعم والتمكين.

ولفت النظر إلى أن المنتدى يُهيئ الفرصة للتأمل في كيفية استخدام التقنية لخدمة سكان المدينة المنورة وزوارها، بالارتكاز على 3 أولويات رئيسية تشمل الالتزام بتحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار، إضافة إلى ضمان تحقيق الاستدامة، ووضع التقنية والابتكار في خدمة المدينة المنورة.

وشهدت جلسات اليوم الختامي ضمن أعمال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات شملت الحديث عن منصات المدن الذكية بعنوان "الجميع للواحد والواحد للجميع" لاستعراض مفهوم منصات المدن وإنترنت الأشياء مع الحوسبة السحابية للوصول إلى مستقبل أفضل في المدن واستعراض دور منصات المدن في اقتصاديات الابتكار وكيفية دعم المدن، حيث حظيت الجلسة بمشاركة كلًا من نائب الرئيس AWS IOT في أمازون ياسر السعيد، ومدير الاستراتيجية العالمية Smart X في أتوس ألبرت سيوبرز، والمدير التنفيذي للعمليات في شركة يوتيك لاكشيتا ويجرثاني، إلى جانب مدير عام برنامج المدينة الذكية بهيئة تطوير المنطقة المهندس عبدالمجيد البلوي، فضلًا عن التعريف باستراتيجية المدينة الذكية ومناقشة التحديات التي تواجهها المدينة وتصنيفها ضمن ستة قطاعات ذات أولوية للتركيز عليها واستعراض الحلول التقنية الجديدة.

يُذكر أن الهيئة سعت ضمن أعمال المنتدى إلى تهيئة مساحة حرة للنقاش المفتوح من خلال استقطاب المتخصصين من حول العالم لمشاركة الخبرات والتجارب العالمية في منظومة المدن الذكية ومناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدينة المنورة والأساليب المثلى في تطبيق مفاهيم ومعايير المدن الذكية لمعالجة تلك التحديات إلى جانب مناقشة تجربة المدينة المنورة في أولى خطواتها نحو التحول إلى مدينة ذكية مع الالتزام بهويتها وثقافتها الإسلامية.

واختتم الحفل بتكريم الأمير سعود بن خالد الفيصل للرعاة والمشاركين في المنتدى.