الأسهم الامريكية ترتفع بعد أسبوع من التعاملات المتقلبة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت عند بداية تداولاتها اليوم بعد أسبوع من تعاملات متقلبة، وسط نتائج فصلية متباينة من كبرى شركات التكنولوجيا في حين قفز سهم بيلوتون لمعدات اللياقة البدنية بفعل تقارير لوسائل إعلام عن اهتمام من مشترين محتملين من بينهم أمازون.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.05 في المائة إلى 35108.38 نقطة، بحسب "رويترز" .

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.12 في المائة إلى 4505.75 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.15 في المائة إلى 14118.79 نقطة.