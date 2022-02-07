"البحري" توصي بزيادة رأس مالها إلى 4.9 مليار ريال عن طريق منح أسهم

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 3,937,500,000 ريال إلى 4,921,875,000 عن طريق منح أسهم لدعم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وبينت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984,375,000 ريال من الاحتياطي النظامي حيث سيتم منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكه.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية (والذي سيحدد لاحقا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية