"سبكيم" : استكملنا أهداف الاندماج قبل الموعد .. وحققنا 298 مليون ريال خلال 2021

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" تحقيق زيادة قيمة مضافة من الاندماج قدرها 298 مليون ريال في 2021 متجاوزة بشكل كبير الهدف المرصود قبل الموعد المحدد لذلك في يونيو 2022.

وأوضحت أنها التزمت خلال 2019 بتحقيق قيمة مضافة ناتجة عن الاندماج تتراوح ما بين 175 - 225 مليون ريال من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بعد 3 سنوات استنادا إلى استراتيجية تشمل العناصر التالية :

1 - تقوية وتعزيز محفظة منتجات الشركة

2 - زيادة حجم ومرونة العمليات

3 - تفعيل المزايا والقدرات التنافسية

4 - زيادة الكفاءة والإنتاجية

5 - إيجاد أرضية صلبة لمواصلة النمو