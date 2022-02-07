تدشين 21 مشروعا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في الشرقية بتكلفة 1.5 مليار ريال

دشن الأمير سعود بن نايف؛ أمير المنطقة الشرقية، أمس، 21 مشروعا تنمويا جديدا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة.وأكد خلال حفل التدشين أن هذه المشاريع تأتي مواصلة للدعم الكبير، الذي يلقاه المواطن والمقيم بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص، من لدن القيادة لتجويد الحياة وإقامة المشاريع، التي لها أثر مباشر في حياة الإنسان.وثمن إبرام اتفاقية تحسين جودة مياه المنطقة الشرقية، بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، حيث تهدف الاتفاقية البالغة مدتها خمسة أعوام، إلى ضمان وصول إمدادات المياه المحلاة إلى مدن المنطقة ومحافظاتها بسعات تصل إلى 76 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك بالاستفادة من كوادر وخبرات المؤسسة وإنجازاتها التقنية والفنية، حيث ستقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بموجب الاتفاقية، بأعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة ذاتيا لمنظومات الإنتاج، وفق خبراتها الهندسية والفنية لمصلحة شركة المياه الوطنية عبر 15 منظومة تنقية متنقلة خلال تسعة أشهر.كما شهد توقيع عقدين بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركات المنفذة لعقدي توريد وتنفيذ خطوط أنابيب معززة لنظام نقل المياه من الخبر إلى الأحساء، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال، ومدة تنفيذ خلال 18 شهرا، بطول إجمالي لنظام النقل يبلغ 153 كيلو مترا، وبطاقة تصميمية 526 ألف متر مكعب في اليوم، وتنفيذ خزانين استراتيجيين بسعة تصميمية 170 ألف متر مكعب لكل خزان، وبإجمالي 340 ألف متر مكعب في محافظة الأحساء لتخدم مدن: بقيق، العيون، الهفوف.وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المشاريع التي تم تدشينها تخدم جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها إنفاذا للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بما يتماهى ورؤية المملكة 2030. وأكد أن المشاريع المائية تضمنت ثلاثة مشاريع نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي: تشييد محطة تحلية جديدة ضمن منظومة إنتاج محطة الخبر (المرحلة الأولى) بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية بلغت 210 آلاف متر مكعب في اليوم، وتشييد خزانين استراتيجيين سعتهما الإجمالية 100 ألف متر مكعب، وبتكلفة مالية تجاوزت 270 مليون ريال بهدف تعزيز مصادر المياه وتلبية الطلب عليها في المنطقة ومدينة الملك سلمان للطاقة، إضافة إلى تشغيل نظام نقل المياه المحلاة بالجاذبية الأرضية من حقل الطفيح إلى خزانات محطة الجبيل لتحلية المياه المالحة، وربطها بمنظومة النقل بالمنطقتين الوسطى والشرقية، من خلال تنفيذ محطة ضخ وخطوط ناقلة لمياه الشرب بأطوال تجاوزت 38 كيلو مترا طوليا، وبسعة نقل تصميمية بلغت 110 آلاف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 320 مليون ريال.وأشار إلى استكمال تنفيذ خط ناقل للمياه المالحة من الخزانات الاستراتيجية الجديدة لتغذية مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، بطول 59 كيلو مترا طوليا، وبسعة نقل تصميمية بلغت 25 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 314 مليون ريال.وبين أن شركة المياه الوطنية نفذت 12 مشروعا مائيا وبيئيا، تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع في مدينة الدمام ومحافظتي الخبر والأحساء لخدمة أحياء شرق الراكة، والعزيزية، المطلقية، والتعاون، وأحياء أخرى متفرقة في محافظة الخبر، بأطوال شبكات مياه تجاوزت 120 كيلو مترا طوليا، وتوصيلات مياه منزلية بلغت 2600 توصيلة منزلية في ثلاثة أحياء بضاحية الملك فهد في مدينة الدمام ومحافظة الخبر، لخدمة أكثر من 31838 مستفيدا جديدا، وبتكلفة مالية تجاوزت 57.8 مليون ريال.وأكد أنه لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في محافظة الخفجي نفذت الشركة خطوطا رئيسة، وشبكات فرعية بأطوال تجاوزت 54 كيلو مترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 25 مليون ريال، لتصبح بذلك نسبة التغطية 96 في المائة.وتطرق إلى منظومة توزيع المياه في محافظة القطيف وإعادة تأهيلها، نفذت الشركة مشروعا لإنشاء خزانات تشغيلية بسعة تصميمية بلغت 50 ألف متر مكعب، ومشروعا لشبكات مياه بأطوال تجاوزت 18 كيلو مترا طوليا، وربطها بخطوط تغذية رئيسة وتوصيلات مياه منزلية لخدمة أكثر من 9800 مستفيد جديد بأحياء (الريف، والجميمة، وشكر الله، والبوادي، والنرجس)، مبينا أن تكلفة المشروعين تجاوزت 35.6 مليون ريال.