بـ 14مليار ريال.. أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض

رعى الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة شمول القابضة، وتبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال على مساحة مليون و800 ألف متر مربع في العاصمة الرياض.

وقال أمير الرياض في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "هذا المشروع سيكون مكسبًا لمدينة الرياض في مجالاته المتنوعة، وأتمنى لهم التوفيق"، مقدماً شكره للمستثمرين ووزارة الاستثمار على تحفيزها وجهودها في التسهيل والدعم.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على دعم القيادة الرشيدة لبرامج الاستثمار في المنطقة وتأكيد سمو ولي العهد على دعم الاستثمار والمشاريع النوعية التي ترتقي بمستوى منطقة الرياض.

من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة شمول القابضة محمد بن عبدالعزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، سيكون على مساحة أرض تبلغ 390 ألف متر مربع، ومساحة تأجيريه تبلغ 400 ألف متر مربع، ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1,800,000 متر مربع، وسيضم فنادق عالمية، وشققا سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ونوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بتحفيز القطاع الخاص وتمكينه وتيسير إجراءاته؛ للقيام بدوره كشريك أساسي في التنمية، مبيناً أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والخدمات الممكنة للقطاع الخاص.

ومن جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته: "هذه الاستثمارات ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة حيث ستقدم التنوع والخيارات، كما أنها ستدفع بالرياض للوصول إلى المعدل المستهدف من خدمات التجزئة والترفيه.

وأضاف: "تتطلع وزارة الاستثمار لدعم توسع المستثمرين في التطوير العقاري،إذْ نستهدف إضافة أكثر من ترليون ريال إلى إجمالي نمو تكوين رأس المال الثابت من النشاطات العقارية وإلى عدد السكان".

