نشاط شرائي يعيد الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء .. والسيولة عند 5.4 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بنحو 62 نقطة، ما يعادل 0.5 في المائة لتغلق عند 12204 نقاط، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.5 في المائة. عمليات الشراء النشطة دعمت عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء مع تحسن السيولة بنحو 9 في المائة، وذلك بدعم من أسعار النفط، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ 2014 لتتجاوز 90 دولارا في خام برنت، لكن السوق تعرضت لضغوط بيعية، حيث فقدت نحو 0.3 في المائة أثناء الجلسة. استمرار تماسك السوق في جلسة اليوم سيدفع السوق للأعلى نحو 12270 نقطة على الأقل، وعند ظهور نتائج إيجابية من قبل الشركات عن نتائج أعمالها للعام الماضي، واستمرار تحسن أسعار النفط ستسعى السوق للوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12179 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12109 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 12214 نقطة رابحا 0.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12204 نقاط رابحا 62 نقطة بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو 483 مليون ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 12 مليون سهم لتصل إلى 147 مليون ريال. أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 262 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 0.4 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.2 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.2 في المائة. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 1.6 في المائة يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.2 في المائة وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 29 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 16 في المائة بقيمة 866 مليون ريال، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 8 في المائة بقيمة 442 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أمانة للتأمين" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 33.10 ريال، يليه سهم "عناية" بنحو 8.6 في المائة ليغلق عند 32.30 ريال، وحل ثالثا سهم "متطورة" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 55.30 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عذيب للاتصالات" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه سهم "هرفي للأغذية" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 61 ريالا، وحل ثالثا سهم "الاستثمار" بنحو 1.8 في المائة، ليغلق عند 16.56 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "متطورة" بقيمة 360 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 318 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء" بقيمة 291 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية