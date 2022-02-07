«نمو» تضيف 102 نقطة بتداولات قيمتها 68 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.4 في المائة لتغلق عند 25316 نقطة رابحة 102 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 29 في المائة بنحو 15 مليون ريال لتصل إلى 68 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 72 ألف سهم لتصل إلى 445 ألف سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 288 صفقة لتصل إلى 3.1 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 1144.80 ريال، يليه سهم "آيكتك" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 214 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 436 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 101.20 ريال، يليه سهم "ألف ميم ياء" بنحو 0.7 في المائة ليغلق عند 58.10 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 57.80 ريال. وكان الأعلى تداولا سهم "جاهز" بقيمة 27 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "ألف ميم ياء" بقيمة 7.7 مليون ريال.