صعود جماعي للبورصات الخليجية .. وأسهم مصرفية تدعم السوق المصرية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس بدعم من ارتفاع أسعار النفط، بينما صعدت السوق المصرية بدعم سهم البنك التجاري الدولي.وصعدت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام الجمعة وسط مخاوف مستمرة من تعطل الإمدادات.وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة إلى 12678 نقطة، وتقدم سهم "قطر للوقود" 2.1 في المائة.وصعد الصناعة 1.05 في المائة، لنمو عدة أسهم بالقطاع على رأسها "الأسمنت" بنحو 3.83 في المائة. وفي المقابل تراجع العقارات بنحو 0.66 في المائة، بضغط انخفاض ثلاثة أسهم في صدارتها "بروة" بنحو 0.83 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1833 نقطة. وزاد قطاع المال مع صعود الأهلي المتحد 0.43 في المائة، والبحرين والكويت 0.19 في المائة. وصعد قطاع العقارات مع ارتفاع عقارات السيف 1.16 في المائة. وارتفع قطاع المواد الأساسية مع ارتفاع سهم "ألبا" 3.21 في المائة. وزاد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4132 نقطة. دعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، والمؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنحو 0.24 في المائة، مع ارتفاع الأنوار للسيراميك القيادي بنحو 2.79 في المائة، وصعد المها للسيراميك القيادي بنحو 2.18 في المائة.وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 8045 نقطة. شهدت الجلسة ارتفاع سبعة قطاعات على رأسها التأمين بنحو 5.23 في المائة، بينما تراجعت خمسة قطاعات تقدمها التكنولوجيا بنحو 0.98 في المائة، فيما استقر المنافع وحيدا.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 0.4 في المائة إلى 11690 نقطة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7 في المائة.وقال البنك المركزي المصري أمس، إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) من 40.93 في كانون الأول (ديسمبر).وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ حزيران (يونيو) 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من نحو 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.