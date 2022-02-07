أسعار الخام تلقى دعما .. تجديد الصين مخزوناتها وتعزيز المستثمرين مراكزهم

قالت شركة فيتول جروب الهولندية "إنه يمكن دعم أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل 20 في المائة، تقريبا هذا العام، نتيجة احتمالية تجديد الصين مخزوناتها وزيادة المستثمرين الماليين مراكزهم".ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن أكبر شركة مستقلة للنفط في العالم القول "إن هناك فرصة لأن تتطلع الصين إلى بناء مخزونات عقب عطلة بداية العام القمري الجديد".وأوضح مايك مولر، رئيس قسم آسيا في شركة فيتول جروب، أمس، في بث استضافته شركة جولف إنتليجنس للاستشارات في دبي "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن الصين عند الحد الأدنى لها، من حيث أحجام الشركات النفطية المملوكة للدولة التي تحتاج إلى السيطرة".وأضاف أن "كل الأنظار تتجه إلى ما يحدث في الصين بعد بداية العام الصيني الجديد، هناك شعور بأن بعض عمليات إعادة التخزين ستكون مطلوبة".وتحاول الحكومة الصينية المواءمة بين إنتاج واستهلاك مصادر الطاقة التقليدية، وبين الحفاظ على أهدافها الطموحة بالوصول إلى الحياد الكربوني.وصعد إنتاج الصين من النفط الخام، خلال 2021، إلى 182.48 مليون طن، بنسبة نمو 2.5 في المائة، على أساس سنوي.جاء ذلك، بحسب تقرير سابق أصدرته الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أوردت تفاصيله وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".وذكر التقرير الصادر عن الإحصاء الصيني، أن 2021 سجل تراجعا في استيراد النفط الخام 7.3 في المائة، على أساس سنوي إلى 466.84 مليون طن.وتعد الصين منتجا صاعدا للنفط الخام، وينتج كمتوسط يومي أربعة ملايين برميل من الخام، بينما يستهلك نحو 13.5 مليون برميل يوميا.وخلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نما إنتاج النفط الخام في الصين 2.7 في المائة، على أساس سنوي، إلى 16.31 مليون طن.بينما استوردت ما كميته 41.79 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض 7.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.