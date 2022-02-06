انخفاض أرباح اليمامة للحديد 20 % إلى 34 مليون ريال في 3 أشهر

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-12-31 ( ثلاثة أشهر ) حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 34 مليون ريال مقارنة بربح 42 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 20.28% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع تكلفة المواد الخام بنسبة 69.60%، 13.70% وهي أعلى من نسبة ارتفاع أسعار بيع المنتجات التي بلغت 60.51%، 11.48% في قطاعي الإنشاءات والكهرباء على التوالي. بالإضافة إلى انخفاض كميات المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 35.7%.