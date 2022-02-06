ارتفاع أرباح "مصرف الإنماء" إلى 2.7 مليار ريال في 2021

أعلن مصرف الإنماء عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حقق أرباح تقدر بـ 2.7 مليار ريال مقارنة بأرباح بـ 1.9 مليار ريال للعام الذي سبقه وبارتفاع مقداره نحو 37 %.

وارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 17.3% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.2% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف رواتب الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.