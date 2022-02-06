الأسهم السعودية تصعد 0.5% وتغلق فوق مستوى 12200 نقطة

أنهى السوق السعودي تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بأكثر من 60 نقطة رغم تسجيلها تراجع خلال منتصف التعاملات وصلت إلى 30 نقطة، مع تباين أداء القطاعات الرئيسية خلال الجلسة.

وأغلق المؤشر العام السعودي لجلسة اليوم عند مستوى 12204 نقاط، بعدما ارتفع بـ 62 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.5 مليار ريال.

ودعمت أسهم مصرف الراجحي وبنك الرياض من أداء المؤشر العام بعد ارتفاعهما بـ 0.5 و2.7 في المائة، تلاه سهم سبكيم المرتفع 3.7 في المائة.

وتركزت سيولة الجلسة على أسهم متطورة ومصرف الراجحي وكذلك مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 147.3 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 262.9 ألف صفقة.

وسجل سهم "وقت اللياقة" أعلى مستوى له منذ الإدراج، مدعوما بتسجيل الشركة أعلى صافي ربح في تاريخها، والذي بلغ 206 مليون ريال للعام الماضي، حيث ارتفع سهم الشركة جلسة اليوم 2.4 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم شركة أمانة للتأمين المرتفعة بالحد الأعلى، تلاه سهم عناية للتأمين والذي حقق مكاسب 8.6 في المائة.

أيضا شهدت أسهم "متطورة، بتروكيم، المجموعة السعودية، والعقارية" مكاسب تراوحت ما بين 5.5 و4 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسهم 79 شركة تصدرها سهم عذيب للاتصالات بعد هبوطه 2.6 في المائة، بعد إعلان الشركة عن تحقيقها صافي خسارة للربع الثالث المنتهي في ديسمبر الماضي بواقع 7.4 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 126.8 مليون ريال للفترة المماثلة.

تلاه سهم هرفي للأغذية والذي تراجع بـ 2.4 في المائة، والذي سجل أدنى إغلاق منذ أكتوبر الماضي، في حين انخفضت أسهم بنك الاستثمار ومكة بأكثر من 1.5 في المائة.