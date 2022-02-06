صربيا توقع استكمال اتفاق التجارة الحرة مع الصين بنهاية العام 2022

ذكر الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش، في مقابلة مع قناة "آر.تي.إس" التلفزيونية الحكومية أمس أن صربيا تتوقع "استكمال كل شيء" ضروري مع الصين للتوقيع على اتفاق تجارة حرة، بحلول نهاية العام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن فوتشيتش، قوله بعد اجتماع مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في أعقاب المراسم الافتتاحية للألعاب الأولمبية، في بكين إنه اتفاق سيكون "مهما بشكل كبير"، بالنسبة لصربيا، حيث "أنه سيجذب المزيد من الاستثمارات من الغرب وأجزاء أخرى من العالم".

وربما تصبح صربيا "أفضل مكان للاستثمار في هذا الجزء من أوروبا".

والصين هي بالفعل، ثاني أكبر شريك تجاري للدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وقال مكتب الإحصاء الصربي إن الواردات من الصين زادت بواقع حوالي الثلث، لتصل إلى 4.31 مليار دولار العام الماضي، بينما زادت الصادرات الصربية إلى الدولة الواقعة شرق آسيا، بأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 972 مليون دولار.