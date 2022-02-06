"يوتيوب" يطور واجهة تطبيقه لتسهيل إضافة التعليقات ومشاركة الفيديوهات

أضافت منصة يوتيوب مجموعة تحديثات إلى واجهة التطبيق الخاص بأجهزة المحمولة لتسهيل إضافة تعليقات المستخدمين ومشاركة الفيديوهات. وقالت مارينا دي فيليس مديرة اتصالات المنتجات في "يوتيوب" المنصة بدأت إطلاق هذه التحديثات للأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس خلال الأسبوع الماضي. وتتضمن إتاحة أزرار "أعجبني" و "لم يعجبني" و "مشاركة" و "إضافة فيديوهات" إلى قوائم التشغيل وعرض التعليقات أثناء تشغيل التطبيق على وضع كامل الشاشة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" إلى أنه كان على المستخدمين قبل إضافة هذه التحديثات تصغير نافذة التطبيق حتى تظهر هذه الوظائف. والخاصية الآخر في الواجهة الجديدة للتطبيق هي وضع زر "فيديوهات مقترحة" في مربع قابل للطي. وكان موقع يوتيوب قد أخفى منذ العام الماضي عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو بهدف توفير بيئة "شاملة ومحترمة" لمعظم المستخدمين على حد قول الموقع في ذلك الوقت.

ومنذ إعلان الموقع عن هذه الخطة أعلن عشرات الآلاف من المستخدمين رفضهم لها. وكتب أحد المستخدمين تعليقا على فيديو الموقع لإعلان القرار يقول "هذه الخطوة لا تستهدف حماية مبدعي الفيديوهات وإنما تستهدف حماية الشركات ومؤسسات الإعلام". وحصل هذا التعليق على 14 ألف "أعجبني" وعدد

غير معروف من "لم يعجبني". ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه في حين ما زال يمكن للمستخدمين التعليق على الفيديوهات فإن إخفاء عدد مرات التصويت بخيار "لم يعجبني" على أي فيديو سيزيد من صعوبة تركيز الضوء على أي محتوى سيء أو مسيء.