"تويتر" يطور خاصية جديدة للسماح بكتابة تغريدات أطول

يطور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خاصية جديدة تسمى "أرتيكلز" (مقالات) لتتيح المستخدمين نشر تغريدات طويلة ومقالات وهي خاصية غير مسبوقة بالنسبة للموقع الذي لا يسمح بنشر أكثر من 240 حرفا لكل تغريدة.

وقد رصدت جين مانشون وونج الكاتبة المتخصصة في التكنولوجيا ومتابعة الخصائص المنتظرة في "تويتر" وجود هذه الخاصية التجريبية على الموقع. من ناحيته قال متحدث باسم تويتر "دائما نبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في بدء المحادثات والاستمرار فيها". والموقع سيعلن المزيد من تفاصيل هذه الخاصية في القريب العاجل.



ويأتي الكشف عن هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان تويتر توفير خاصية "المجتمعات" لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

يذكر أن هذه الخاصية أطلقت في سبتمبر الماضي وتتيح لمستخدمي توتير تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو أي قاسم مشترك على طريقة "المجموعات" الموجودة على منصة فيسبوك.

وبحسب منصة تويتر فإنه من خلال خاصية "المجتمعات" يمكن "للأشخاص توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلا من توجيهها إلى كل متابعيهم.

كما أن المستخدمين الأعضاء في هذا المجتمع هم الذين سيكون في مقدورهم التعليق على التغريدة أو الرد عليها" رغم أن التغريدات مازالت حتى الآن تظهر أيضا على الحساب العام للمستخدم صاحب التغريدات.