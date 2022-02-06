لتعزيز المعرفة لدى النشء.. "التعليم" تحتفي بيوم التأسيس في مدارسها وجامعاتها

تستعد وزارة التعليم بالاحتفاء بيوم التأسيس في مدارسها وجامعاتها، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والأنشطة الت تعزز هذه الذكرى في نفوس الطلاب والطالبات.

ووجه الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير الجاري، من ين المواطنين وقيادتهم.

ويأتي توجيه الوزير باحتفال وزارة التعليم بذكرى تأسيس الدولة السعودية في كافة قطاعاتها؛ إيماناً بأهمية تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.

وأكد توجيهه على إقامة وتنظيم الفعاليات والبرامج والأنشطة لمناسبة يوم التأسيس حضورياً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وعن بُعد في منصتي "مدرستي" و"روضتي"، ومراعاة الفئات العمرية للطلبة في جميع المراحل الدراسية عند إعداد تلك الأنشطة والبرامج.