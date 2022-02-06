تحديد النطاق السعري للاكتتاب في "مياه حلوه" بين 32 و 35 ريال للسهم

أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مصنع مياه الجوف الصحية "مياه حلوه" عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين على النحو التالي :
- تحديد النطاق السعري بين (35 - 32) ريال للسهم الواحد
- طرح (625,000) سهما عاديا تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح.
- تخصيص (625,000) سهم عادي تمثل نسبة 100 % للمستثمرين المؤهلين.
- الحد الأدنى الاكتتاب (10) أسهم يبلغ الحد الأقصى (156,240) سهم.
- فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 06 فبراير وتنتهي في 10 فبراير.
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