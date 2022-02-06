وزير الاقتصاد الألماني: علينا تقليص الاعتماد على الغاز الروسي .. سنتحول إلى «لعبة في أيدي الآخرين»

أعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني اعتزامه العمل من أجل تقليص اعتماد بلاده على الغاز الروسي، وذلك في خضم تداعيات الأزمة الروسية مع الغرب.وقال السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر في تصريحات صحافية، أمس، " يجب أن نحسن احتياطنا للشتاء المقبل".ورأى هابيك أن الوضع الجيوسياسي يجبر ألمانيا "على توفير إمكانات أخرى للاستيراد وتنويع الإمداد بما في ذلك القضايا المتعلقة بالبنية التحتية".وأشار إلى أن هذه هي السياسة الأمنية ويجب أن يتم التحرك في هذا الشأن ونوفر تأمينا أفضل، وإذا لم يتم ذلك فإن البلاد ستتحول إلى لعبة "في أيدي الآخرين"، وفقا لـ"الألمانية".وواصل هابيك انتقاده لتحرير سوق الغاز من كامل القيود قائلا "حتى الآن لا يوجد لدينا أي إمكانات ليكون للدولة تأثير، ولا يمكن أن يبقى الحال على هذا النحو".وفي الوقت نفسه، حذر هابيك من تداعيات تشغيل خط نورد ستريم 2، فهذا الخط من الناحية الجيوسياسية، لا يزيد من الاعتماد على الغاز الروسي فحسب، بل إنه يركز أيضا على طريق توريد واحد معرضا ألمانيا للخطر".وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن نورد ستريم 2 يزيد من ضرورة تنويع إمدادات الغاز، فالأسابيع الأخيرة والصراع في شرق أوكرانيا زادا من قلقنا من أن تستخدم روسيا توريداتها من الغاز ضد مصالح ألمانية".وقال هابيك إنه في حال هاجمت روسيا أوكرانيا فإنه "سيكون من الممكن التفكير في كل عقوبة تكون مناسبة لإجبار روسيا على الانسحاب"، لافتا إلى أن الوضع حاليا غير مستقر ويجب أن يكون الهدف هو وقف التصعيد".وأكد أنه من الصواب في الوقت نفسه أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بقدر كبير من الاتفاق، "إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإنها ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا مقابل ذلك".وقبل الزيارة الأولى للمستشار الألماني الجديد أولاف شولتس إلى واشنطن، دعا السناتور الأمريكي، جيم ريش، الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في سياستها فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا.وقال السناتور الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" في واشنطن، "في حال غزت روسيا أوكرانيا على نطاق واسع، سيكون لذلك آثار مأساوية على أوروبا بأكملها - بما في ذلك ألمانيا".وفي الوقت نفسه، دعا السناتور ريش إلى عواقب بالنسبة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وقال، "لقد سمعنا بالتأكيد من الحكومة الألمانية أن نورد ستريم 2 يمكن أن يكون هدفا للعقوبات، إذا صح ذلك، فسيكون ذلك أمرا جيدا، لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي.فقد سمعنا تأكيدات مماثلة عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، لكن بعد بضعة أشهر واصلت ألمانيا المضي قدما في المشروع".وفي سياق متصل، رفض روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني مطالبات بتخفيض ضريبة الكهرباء وضريبة القيمة المضافة على الطاقة.وقال في تصريحات، أمس، إن منح علاوة طفل تذهب إلى العائلات أكثر خدمة للهدف من القيام بتخفيض شامل للضرائب يمكن أن يستفيد منه الأثرياء أيضا.وأضاف نائب المستشار أولاف شولتس، "وبالمناسبة، فإن أي حكومة ملزمة بإعداد ميزانية متوازنة، وبالتالي من الصعب التخلص من هذا التخفيض الضريبي".وفي سياق متصل، أعرب هابيك عن رفضه لإجراء تخفيض مؤقت على ضريبة القيمة المضافة، وقال "إذا قمنا بعد ذلك بزيادة ضريبة القيمة المضافة مرة أخرى، فإن من المنطقي أن يزداد الغلاء وبالتالي سنواجه خطر زيادة التضخم".وقال هابيك إن الأسعار المرتفعة "تضع الناس ذوي الدخل القليل بالذات تحت ضغط فعلي" مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن مجلس الوزراء قرر صرف منحة تكاليف تدفئة لمحدودي الدخل.كان مجلس الوزراء قد أقر الأربعاء الماضي خطط كلارا جايفيتس وزيرة البناء، لتحصل بموجبها الأسر ذات الدخل المحدود وعديد من الطلاب والمتدربين في الصيف، على منح لتكاليف التدفئة.