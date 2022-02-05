بلجيكا تدرس فقدان القدرة التنافسية للشركات

ذكر رئيس وزراء بلجيكا، دي كرو، في مقابلة مع صحيفة "لو ليبر" أنه يتعين دراسة مسألة فقدان القدرة التنافسية بالنسبة للشركات في بلجيكا"في غضون بضعة أشهر".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن رئيس الوزراء قوله إن الوضع بالنسبة للشركات في البلاد "صعب"، في ضوء الجائحة وضعف سوق العمل والتضخم".

وتابعت الصحيفة أن رئيس الوزراء سيدرس كيفية تعامل ألمانيا وفرنسا الجارتين بشأن الأجور، قبل اتخاذ قرار حول تصرفات حكومته.

وتبحث دول بمختلف أنحاء أوروبا عن سبل للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الحكومة البلجيكية بالفعل إنها ستقلص معدل ضريبة القيمة المضافة، على الطاقة إلى 6%، من 21%، لمدة أربعة أشهر، اعتبارا من مارس المقبل، بوصفها أحد الإجراءات العديدة للحد من ضغط التضخم، على الأسر.