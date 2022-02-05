ولي العهد يوجه بعقد مؤتمر «ليب» سنويا .. رقم قياسي للحاضرين بمنصة تقنية جديدة

أعلن المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرا سنويا.

وقال الوزير السواحة، عبر تغريدة في "تويتر"، "بعد النجاح الساحق لمؤتمر ليب بدعم وتوجيه من ولي العهد، الذي جعل المملكة العاصمة التقنية والرقمية للمنطقة دون منازع وجه سمو سيدي أدام الله عزه بأن يكون مؤتمر ليب مؤتمرا سنويا.. نراكم بحول الله في ليب 2023.. شكرا من القلب لكل من ساهم في هذا الحدث التقني التاريخي".

وأضاف السواحة "آلاف الأحلام السعودية تتحقق بدعم وتوجيه من سمو سيدي .. 1000 تقني ومبرمج سعودي وسعودية بعد شهور من الدورات المتقدمة مع أكبر الشركات العالمية والمدربين المتخصصين.. أدام الله عزه الداعم الأول لنا جميعا والقادم بدعم سيدي أعظم وأجمل".

وأسدل الستار عن فعاليات مؤتمر ليب التقني الدولي في العاصمة الرياض، الذي سجل رقما قياسيا للحاضرين في منصة تقنية جديدة، بعد 36 ساعة قضاها محبو التقنية وممثلون لأكثر من 80 دولة في أروقة المعرض، حيث شهد عديدا من المبادرات والاتفاقيات والاستثمارات.

وسجل المؤتمر حضور أكثر من 100 ألف زيارة، إضافة إلى 700 من الجهات العارضة، التي شملت الشركات التقنية الرائدة عالميا، وأكثر من 1500 شركة ناشئة من الأكثر ابتكارا، وانضمام 500 متحدث دولي.

وشهد المؤتمر 6.4 مليار دولار من الاستثمارات ومبادرات التقنيات الجديدة، حيث تم إعلان استثمارات متعددة وصناديق استثمارية داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال بأكثر من مليار ريال، بواقع الإعلان عن الإغلاق الثاني لصندوق "خوارزمي فينتشرز" بقيمة 262 مليون ريال، والإعلان عن إغلاق الصندوق الاستثماري الأول لـEmkan VC بقيمة تتجاوز 187 مليون ريال.

كما أعلنت "الشركة السعودية للاستثمار الجريء" منتج "الاستثمار في صناديق المراحل المتقدمة" لتعزيز نمو الشركات الناشئة بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.

من جانب آخر، اختارت شركة أبل العاصمة الرياض مقرا رئيسا لأكاديمية مطورات أبل الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توفر الأكاديمية خدماتها وأدواتها للمبرمجات والمطورات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ما يجعل لمطورات أبل دورا مهما في بناء مهارات الموهوبات في مجال البرمجة في المملكة، وتشجيع النساء على تطوير مهاراتهن واستكشاف الوظائف المتوافرة في هذا القطاع الجديد.

وقال مايكل تشامبيون، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى Informa في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إن مؤتمر ليب شهد نجاحا استثنائيا، واستقطب أكبر عدد من زوار الفعاليات التقنية التي أقيمت خلال الأعوام الماضية، حتى إنه تفوق بأدائه على معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES وحقق رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من الحاضرين إلى منصة تقنية جديدة.

وأضاف "تمكن مؤتمر ليب التقني الدولي من استقطاب الأسماء الرائدة في قطاع التقنية إلى الرياض، إضافة إلى الشركات الناشئة الأكثر تميزا والمبدعين الجدد الذين قدموا ابتكاراتهم المتطورة التي من شأنها أن تعيد توجيه العالم من حولنا"، موجها شكره للمتحدثين العالميين والجهات الراعية والشركاء، متطلعا لاستضافة مؤتمر ليب بنطاق أوسع في العام المقبل.

إلى ذلك، اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC إحدى شركات SAMI، مشاركتها بنجاح في المؤتمر، إذ استعرضت الشركة مجموعة متكاملة من الحلول والأنظمة والمنتجات، ومنها جهاز صمام البيانات لحماية الشبكات المهمة من الاختراقات وتسريب البيانات، وحلول الأمن السيبراني، وأنظمة الحوسبة السحابية، إضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء، وخدمات الصحة الإلكترونية ومركز العمليات الأمنية، الذي يهدف إلى دعم فريق تقنية المعلومات التابع لمنشأة الشريك في ضمان فاعلية أنظمة الأمن الإلكتروني والتأكد من أنه لا يمكن اختراقها.

وأشاد المهندس زيـاد المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، بنجاح المعرض، الذي يقام لأول مرة في المملكة، وما تميز به من تنظيم رائع ومشاركات على مستوى رفيع وإقبال عال، يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة ثم المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركاء النجاح في التخطيط والإعداد والتنظيم لهذا الحدث المميز.

ونوه المسلم بأهمية الحلول والخدمات التقنية والرقمية، التي تقدمها شركة الإلكترونيات المتقدمة ضمن أهدافها في أن تظل عامل تمكين رئيسا في رحلة التحول الرقمي سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تم خلال المشاركة توقيع عقدي شراكة مع وزارة الخارجية السعودية، لتقديم تشغيل خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وتشغيل خدمات البنية التحتية الرقمية لتقنية المعلومات، بحضور عبد الهادي المنصوري، مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية والمهندس زيـاد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة. وتأتي هذه الشراكة بين الوزارة والشركة في إطار دعم وتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز الأمن السيبراني والحوكمة في مجال تقنية المعلومات، فضلا عن رفع القدرات والأداء التقني بكفاءات وطنية. وفي السياق، شهدت فعاليات مؤتمر ليب تخريج 1000 شاب وفتاة من "معسكر طويق 1000"، بمشاركة أسرهم وعائلاتهم.

وتأتي مبادرة طويق 1000 بهدف تعزيز القدرات الرقمية والكفاءات المستقبلية وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول 2030، وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.

وامتد المعسكر على مدار خمسة أشهر بهدف إعداد مبرمجين قادرين على تطوير الويب والتطبيقات في مختلف المنصات وتجهيزهم لسوق العمل، حيث تم تدريب جزء منهم بأكاديمية "سدايا"، في مسعى لبناء قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتعاون عدد من الجهات في مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأكاديمية طويق، إلى جانب شركة الاتصالات السعودية STC، في إطلاق معسكر طويق ومبادرة "مهارات المستقبل" اللتين أقيمت في مناطق المملكة الـ13 من خلال 40 معسكرا متزامنا، في أربعة مسارات رئيسة شملت: البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب علم البيانات، حيث تدرب الطلاب والطالبات على التقنيات المتقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي على أيدي خبراء في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بالتعاون مع شركة "جوجل".

وتأتي هذه المبادرات انطلاقا من أدوارها الوطنية لتأهيل شباب الوطن وتزويدهم بالمهارات والقدرات الرقمية اللازمة لتمكين وطننا الطموح رقميا، كما تأتي كخطوة متقدمة لاستثمار العقول البشرية من طاقات الشباب والشابات للنهوض بالوطن عالميا.

وبهذه المناسبة، أكد متعب القني أن خريجي المعسكر سيؤدون دورا مهما في تحقيق أهداف المملكة ودعم مسيرة التحول الرقمي، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، مشيرا إلى أن المعسكر وعلى مدار خمسة أشهر مكن أبناء وبنات الوطن المنتسبين إليه من اكتساب المعرفة والخبرة بما يؤكد ويعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا للتقنية.