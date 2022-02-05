120.8 مليار دولار قيمة الاستثمار والتمويل في صناعة الإنترنت عالميا

ارتفعت قيمة الاستثمار والتمويل في صناعة الإنترنت حول العالم 81.6 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 120.8 مليار دولار.وبحسب تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، فإن الاستثمار والتمويل في صناعة الإنترنت بالصين بقيا في مستوى منخفض خلال الربع الأخير من 2021.وأظهرت بيانات واردة في التقرير أن القيمة المفصح عنها للاستثمار والتمويل في الصين بلغت 9.74 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021، بارتفاع 6.4 في المائة على أساس ربعي، لكنها انخفضت 49.2 في المائة عن العام الأسبق، وفقا لما نقلته وكالة شينخوا للأنباء.إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات صناعية أصدرتها جمعية الذهب الصينية، انتعاشا قويا لاستهلاك الذهب في الصين العام الماضي 2021، بفضل إطلاق العنان لمزيد من الطلب في ظل الانتعاش الاقتصادي المستقر داخل الصين.ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي استهلاك الذهب في الصين 1120.9 طن عام 2021، بزيادة نسبتها 36.53 في المائة على أساس سنوي، وزيادة نسبتها 11.78 في المائة مقارنة بعام 2019.وأظهرت البيانات أن استهلاك المجوهرات الذهبية ارتفع بنحو 45 في المائة على أساس سنوي إلى 711.29 طن، بينما قفز الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية 26.87 في المائة على أساس سنوي إلى 312.86 طن.ومدفوعا بالتنمية السريعة في صناعتي الطاقة الجديدة والإلكترونيات، ارتفع استهلاك الذهب للاستخدامات الصناعية وغيرها في البلاد 15.44 في المائة على أساس سنوي إلى 96.75 طن.وذكرت البيانات أيضا أن الصين أنتجت 328.98 طن من الذهب عام 2021، بانخفاض 36.36 طن أو 9.95 في المائة عن العام الأسبق 2020.من جهة أخرى، ارتفع رأس المال الأجنبي في ميناء التجارة الحرة في جزيرة هاينان جنوبي الصين.وينشغل منغ وي وي بفحص جودة المصنع، وإكمال إجراءات التسجيل للحصول على ترخيص وتصميم خطوط الإنتاج قبيل حلول العام القمري التقليدي الجديد.منغ، هو المدير العام لشركة جيا "هاينان" المحدودة لأعمال الشوكولاتة الخضراء، في منطقة جيانغدونغ الجديدة في مدينة هايكو، حاضرة مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، وهو يتوقع أن يدخل مشروعه حيز الإنتاج في الربيع.وقال منغ: "سيكون أول خط إنتاج باستثمارات أجنبية للمنتجات المتعلقة بالشوكولاتة في هاينان".وعلى مساحة إجمالية تبلغ 298 كيلومترا مربعا، تقع منطقة جيانغدونغ الجديدة على الساحل الشرقي لمدينة هايكو، بينما تعمل المقاطعة على بناء المنطقة لتصبح منطقة تجريبية لتعميق الإصلاح والانفتاح.في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وخلال معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد في شانغهاي، وقع منغ اتفاقية لتحديد موقع الشركة في منطقة جيانغدونغ الجديدة، حيث ستعتمد الشركة على السياسات التفضيلية لميناء التجارة الحرة في هاينان لبناء "قاعدة صناعية إبداعية للشوكولاتة" تدمج الإنتاج والمعالجة، والإبداع الثقافي، وعرض الصور، والسياحة والاستهلاك.وقال منغ: "إننا ننتج ونبيع بشكل أساسي أنواعا مختلفة من منتجات الشوكولاتة المصنوعة يدويا بمواد خام من أماكن مثل أوروبا، وأمريكا وكندا، فيما تساعد سياسات الضرائب التفضيلية في ميناء التجارة الحرة بشكل كبير على تطوير شركتنا".وأضاف منغ أن ميناء هاينان للتجارة الحرة سيساعده على استكشاف الفرص في السوق الصينية بشكل أفضل.وتشق الصين طريقها نحو انفتاح رفيع المستوى في ميناء هاينان للتجارة الحرة، حيث شهدت هاينان نموا قويا في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي مع استمرارها في تحسين بيئة أعمالها.وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي قيد الاستخدام الفعلي في الجزيرة 3.5 مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2021، بزيادة نسبتها 16.2 في المائة على أساس سنوي. وفي نفس العام، تم إنشاء 1936 شركة باستثمارات أجنبية جديدة في المقاطعة، بزيادة نسبتها 92.64 في المائة على أساس سنوي، وفقا لمديرية التجارة بالمقاطعة.كما تقوم السلطات المعنية أيضا ببناء الجزيرة كمنطقة وطنية رائدة للحضارة الإيكولوجية، ما جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي في هذا الصدد.وعلى سبيل المثال، في موقع البناء لمشروع معالجة نفايات المطابخ، ينشغل العمال بأداء أعمالهم على أكمل وجه.ويتم تشغيل المشروع من قبل شركة ألبا شنتشو "هاينان" المحدودة لبناء وتطوير الطاقة الجديدة، التي تسيطر عليها مجموعة ألبا العالمية لإعادة التدوير.وبعد توطنها في هاينان، تواصل ألبا شنتشو توسيع نطاق الاستثمار.وفي هذا السياق، قال ياو جيا، نائب المدير العام للشركة: "نبني مركزا للبحث والتطوير الهندسي على الجزيرة، كما نخطط أيضا لإقامة مقرنا الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي هنا في المستقبل".وبفضل السياسات التفضيلية، يواصل المزيد من رأس المال الأجنبي في هاينان تدفقه إلى الاقتصاد الحقيقي. وفي العام الماضي 2021، شكل الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي في الخدمات الحديثة والتصنيع في هاينان أكثر من 97 في المائة من الإجمالي.ستواصل هاينان الانفتاح على الاستثمار في نطاق أوسع وعلى مستوى أعمق. وفي الوقت ذاته، سيؤسس ميناء التجارة الحرة ويحسن آليات المنافسة العادلة وحماية المستثمرين، كما سيوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية لجذب مزيد من المشاريع عالية الجودة ذات الاستثمارات الأجنبية، وفقا لمديرية التجارة في المقاطعة.