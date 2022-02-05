باستثمارات 52 مليار دولار .. قانون أمريكي يعزز موقع واشنطن في الرقائق الإلكترونية

أقر مجلس النواب الأمريكي أمس مشروع قانون يعزز موقع الولايات المتحدة التنافسي حيال بكين عبر حصر تصنيع الشرائح الإلكترونية على الأراضي الأمريكية.وبحسب "الفرنسية"، ينص مشروع القانون ضمن سلسلة بنود على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار في أشباه الموصلات، التي تستخدم خصوصا في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات، ولا يزال يتطلب تصويت مجلس الشيوخ.وحظي النص بتأييد 222 عضوا مقابل اعتراض 210، وتم إقراره بعد ساعات فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتي قاطعتها الولايات المتحدة دبلوماسيا.والشرائح الإلكترونية تعد حيوية لعدد كبير من القطاعات والمنتجات، أبرزها السيارات والهواتف الذكية والمستلزمات الطبية، وكانت تصنع خصوصا في آسيا، وقد تسببت الجائحة بتراجع مخزونها في شكل كبير داخل الولايات المتحدة.وتؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أن لهذا الأمر تأثيرا مباشرا على التضخم المتزايد في البلاد، وتاليا على شعبية الرئيس الديمقراطي.كذلك، يرصد مشروع القانون 45 مليار دولار لتعزيز سلسلة الإمداد الأمريكية.وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس إن مشروع القانون يلبي "المتطلبات الاقتصادية وتلك المتصلة بالأمن القومي لجهة دعم الصناعة والعمال الأمريكيين".وأضافت في مؤتمر أن النص يتيح للولايات المتحدة "ألا تكون مرتهنة لدول أخرى".واعترض جمهوريو مجلس النواب على المشروع، عادين أنه غير كاف لمحاسبة بكين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأنه يرصد استثمارات مبالغا فيها لمكافحة التغير المناخي.يأتي ذلك في وقت وفر فيه الاقتصاد الأمريكي عددا من الوظائف أكبر بكثير مما كان متوقعا في شهر كانون الثاني (يناير) على الرغم من أن انتشار كوفيد - 19 تسبب في تعطيل النشاط في الشركات، التي تعتمد على التعامل المباشر مع المستهلك، ما يشير إلى قوة سوق العمل.وأظهر مسح المؤسسات في تقرير وزارة العمل حول التوظيف، الذي يحظى باهتمام ورقابة من كثب أمس أن الوظائف غير الزراعية زادت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي، وجرى تعديل البيانات الخاصة بكانون الأول (ديسمبر) بزيادة 510 آلاف وظيفة جديدة بدلا من 199 ألفا بحسب بيانات سابقة.وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا إضافة 150 ألف وظيفة في كانون الثاني (يناير)، وراوحت التقديرات بين انخفاض قدره 400 ألف وزيادة بمقدار 385 ألف وظيفة.ويمكن أن تؤدي مرونة سوق العمل إلى تغير في توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير في الربع الأول بعد النمو القوي في الربع الرابع.وكان خبراء الاقتصاد يستعدون لمواجهة ما هو أسوأ في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تجري مسحا للشركات عبر كشوف المرتبات في منتصف كانون الثاني (يناير)، عندما كانت إصابات المتحور أوميكرون في ذروتها.وبلغ معدل البطالة 4 في المائة في كانون الثاني (يناير).وشكل تقرير وزارة العمل مفاجأة سارة لأكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما كان خبراء كثر قد توقعوا نموا وظيفيا ضعيفا أو حتى سلبيا في الشهر الأول من 2022.والشهر الماضي كانت الكافيهات والمطاعم من أبرز مؤسسات قطاع الترفيه والضيافة، التي شهدت توظيفا، علما بأن القطاع استحدث 151 ألف فرصة عمل.واستحدث قطاع الخدمات المهنية والتجارية 86 ألف فرصة عمل فيما استحدث قطاع البيع بالتجزئة 61 ألفا.وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد استحدث 19.1 مليون فرصة عمل منذ ذروة تفشي كوفيد - 19 في نيسان (أبريل) 2020، إلا أن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة لا تزال تتطلب استحداث 2.9 مليون وظيفة، وفق البيانات.وأظهرت البيانات مؤشرات تدل على تأثير وباء كوفيد - 19، بما في ذلك أوضاع ستة ملايين شخص أفادوا بعدم تمكنهم من أداء وظائفهم بسبب توقف الشركات التي تشغلهم عن العمل أو تضررها من جراء الجائحة.وفي كانون الأول (ديسمبر) كان 3.1 مليون شخص فقط في هذه الوضعية.وأجرت الإدارة الأمريكية مراجعة لبيانات 2021، وأعلنت أن التوظيف في ذاك العام كان أعلى بـ217 ألف وظيفة مما أعلن سابقا.إلى ذلك، انقطعت الكهرباء أمس عن مئات الآلاف من المنازل والشركات بعد أن تسببت عاصفة شتوية في هطول أمطار وتساقط كثيف للثلوج في جزء كبير من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في حين يهدد طقس أسوأ أجزاء من السهول الكبرى ونيو إنجلاند.وذكر موقع باور أوتدج الإلكتروني أمس أن أكثر من 370 ألف مشترك انقطع عنهم التيار الكهربي في ولايات تكساس وأركنسو وتنيسي مرورا بأوهايو حتى نيويورك بعد أن أسقطت عاصفة ثلجية أعمدة الكهرباء وأطاحت بالأشجار في المنطقة أمس الأول.وذكر مرفق الكهرباء والغاز والمياه في ممفيس أن أكثر من 130 ألفا من العملاء انقطع عنهم التيار الكهربي وأن عودته يمكن أن تستغرق أياما.وقالت الشركة على "تويتر" "نعلم أنكم قلقون وتريدون أن تعرفوا متى تعود إليكم الكهرباء. لا بد من رفع الأنقاض قبل أن تتمكن الأطقم من إعادة التيار".وأفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني، الذي يتتبع رحلات الطيران، بأن شركات الطيران ألغت نحو ثلاثة آلاف رحلة أمس بعد أن ألغت أكثر من خمسة آلاف رحلة أمس الأول.وكانت شركات الطيران قد واجهت تعطلا منذ ما قبل يوم الميلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وتفشي أوميكرون المتحور من فيروس كورونا بين أطقمها.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن التحذيرات الصادرة من الرياح الباردة ستظل سارية في تكساس والسهول الكبرى، حيث تشير التنبؤات إلى درجات حرارة من رقم واحد أو تحت الصفر، وحذرت من أن هبات الرياح الباردة يمكن أن تتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم في وقت قصير ما لم تتخذ الاستعدادات الكافية لتوقي ذلك.وأضافت أن التحذيرات من العاصفة الشتوية والتنبيهات الخاصة بها ستظل سارية أيضا في تنيسي وكنتاكي مرورا بنيويورك وبنسلفانيا حتى نيو إنجلاند، حيث من المتوقع أن يتسبب تساقط الثلوج والأمطار الثلجية في صعوبات في السفر. وقال أحد الخبراء في هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة الشتوية ستنتهي أخيرا في الساحل الشرقي بحلول صباح السبت لكن البرودة الشديدة ستستمر وإن بعض درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى أرقام قياسية في جنوب وسط الولايات المتحدة.