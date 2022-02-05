أول ارتفاع للأسهم اليابانية منذ 5 أسابيع .. ومخاوف التضخم والفائدة تربك «الأوروبية»

ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية بعد استراحة منتصف تعاملات أمس، عاكسا اتجاهه بعد جلسة صباحية فاترة، لينهي أمس بمكاسب قوية تعد الأولى منذ خمسة أسابيع.وأغلق مؤشر نيكاي تعاملات أمس على ارتفاع 0.73 في المائة مسجلا 27439.99 نقطة. وعلى مدى الأسبوع، سجل زيادة نسبتها 2.71 في المائة، وهو أفضل أداء منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) بعدما اقتفى أثر تحركات الأسهم في الأسواق العالمية التي علت بعد إعلان الشركات مكاسب جيدة بشكل عام وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.وتأثر المتعاملون إيجابا بانتعاشة في التعاملات الآجلة في "وول ستريت" بدعم مكاسب قوية حققتها شركة أمازون، وهو ما طغى على المخاوف من علو التضخم وتشديد سياسات البنوك المركزية حول العالم.وظل القطاع المالي الأفضل أداء على مؤشر نيكاي وقفزت أسهم شركاته 0.90 في المائة بعد توقعات بزيادات أكبر في أسعار الفائدة، ما رفع عائد السندات وعزز آفاق التوقعات المتعلقة بالعائدات.وكانت شركات التكنولوجيا ثاني أفضل القطاعات أداء، إذ تقدمت 0.76 في المائة، وزاد سهم "كونامي القابضة للألعاب الإلكترونية" 11.71 في المائة بعد تقرير مشجع عن الأرباح، وهو ما جعلها الأفضل أداء من حيث زيادة النسبة المئوية على مؤشر نيكاي. وزاد سهم "نينتندو" 3.62 في المائة وعملاق الرقائق "طوكيو إلكترون" 1.52 في المائة.وكانت شركة فاست ريتيلينج المشغلة لمتاجر يونيكلو أكبر رابح على المؤشر من حيث النقاط وسجلت ارتفاعا 3.56 في المائة.وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المائة وأغلق على 1930.56 نقطة، لتبلغ نسبة مكاسبه خلال الأسبوع 2.86 في المائة.إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس مع ارتفاع مخزونات النفط، لكن المكاسب تأثرت بالمخاوف المستمرة بشأن التضخم والرفع الوشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد أن هبط نحو 2 في المائة في جلسته السابقة. وقادت مخزونات النفط المكاسب مضيفة 1.4 في المائة إلى المؤشر بعد أن ارتفعت أسعار النفط الخام، إذ اجتاح الطقس البارد مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، ما يهدد بمزيد من تعطل إمدادات النفط.وارتفع سهم "إنتيسا سان باولو"، أكبر بنك في إيطاليا، 0.7 في المائة، بعد أن أعلن صافي أرباح 2021 وبلغت 4.2 مليار يورو "4.8 مليار دولار"، وقال "إنه سيجري إعادة شراء للأسهم بقيمة 3.4 مليار يورو إضافة إلى توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.9 مليار يورو عن نتائج 2021".وصعدت أسهم "سانوفي" 1.8 في المائة بعد أن كشفت شركة الأدوية الفرنسية عن نتائج فصلية قوية وقالت "إنها لا تزال تتوقع أن يحصل لقاح مضاد لكوفيد - 19 على الموافقة في الربع الأول ويساعد على زيادة نمو الأرباح هذا العام".وقالت الشركة ومقرها باريس في بيان أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس "إنه من المرجح ارتفاع أرباح السهم الواحد، باستثناء بعض البنود، بنسبة مئوية منخفضة مؤلفة من رقمين"، وفقا لأسعار صرف العملات الثابتة.وأضافت "سانوفي" أن "أرباح السهم الواحد خلال الربع الرابع من العام الماضي وفقا لهذا القياس تبلغ 1.38 يورو، لتتجاوز متوسط تقدير قدره 1.33 يورو للسهم".وذكرت "سانوفي" أن صافي أرباح الربع الرابع من 2021 المنسوب إلى حاملي الأسهم ارتفع إلى 1.13 مليار يورو أو 0.90 يورو للسهم مقارنة بـ1.07 مليار يورو أو 0.85 يورو للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.وأوضحت الشركة أن صافي أرباح أعمالها خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع 13.3 في المائة على أساس سنوي إلى 1.73 مليار يورو، وارتفع 10.2 في المائة وفقا لأسعار صرف العملات الثابتة.وذكرت الشركة أن أرباح السهم الواحد خلال الربع الرابع بلغت 1.38 يورو، بزيادة 13.1 في المائة وفقا للتقارير، أو بزيادة 9.8 في المائة وفقا لأسعار صرف العملات الثابتة.وتقول "بلومبيرج"، "إن سانوفي تستخدم مخزونها النقدي للاستثمار في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، مثل لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، لإبرام سلسلة من الصفقات متوسطة الحجم في مجالات تشمل علم الأورام".ويرى المحللان سام فاضلي وجون ميرفي من مؤسسة "بلومبيرج إنتليجنس" للأبحاث أن الشركة بصدد الاستفادة هذا العام، ضمن أشياء أخرى، من انخفاض معدل الضريبة وطلب قوي على عقار دوبيكسنت واللقاحات.وتوضح وكالة "بلومبيرج" أن عقار دوبيكسنت يظل أكبر محفز لنمو أرباح "سانوفي"، حيث ارتفعت مبيعات الشركة في 2021 بـ53 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار يورو "ستو مليارات دولار".وفي أمريكا، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح أمس بعد أن أظهرت بيانات قفزة غير متوقعة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير)، ما أشعل مخاوف من التضخم، وهو ما حد من أثر الدعم الذي قدمته نتائج أعمال "أمازون" في نهاية أسبوع متقلب.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 15.4 نقطة بما يعادل 0.04 في المائة إلى 35.095.74 نقطة.وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.4 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 4482.79 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المجمع 79.7 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 13958.482 نقطة.خليجيا، انتعشت أسواق الأسهم في الإمارات أمس، حيث لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبعة أعوام وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.وارتفع مؤشر دبي الرئيس 0.6 في المائة ليتعافى من خسائر الجلسة السابقة مدعوما بأسهمه المالية، إذ قفز سهم بنك دبي التجاري 8.4 في المائة، وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8. في المائة. وانخفض المؤشر 1.5 في المائة خلال الأسبوع.وفي أبو ظبي، ارتفع المؤشر 0.1 في المائة مدفوعا بمكاسب 1.2 في المائة في شركة الدار العقارية وزيادة 13.3 في المائة في بنك رأس الخيمة الوطني، بعد صدور تقرير عن صافي ربح العام. وزاد صافي الربح أكثر من 33 في المائة إلى 756.1 مليون درهم "205.88 مليون دولار".وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1 في المائة إلى 8733 نقطة بينما صعد مؤشر دبي 0.6 في المائة إلى 3171 نقطة.عربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 1.27 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2170.8 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ4.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 35.5 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29.1 مليون دينار أردني، مقارنة بـ17.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 22.7 مليون سهم، نفذت من خلال 13984 صفقة.