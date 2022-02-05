«نمو» تتراجع 1.7 % خلال أسبوع

تراجعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 1.7 في المائة لتغلق عند 25214 نقطة فاقدة 444 نقطة.وتراجعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 105 ملايين ريال لتصل إلى 263 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 33 في المائة بنحو 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 20 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 13 ألف صفقة.وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "جاهز" بـ6.2 في المائة ليغلق عند 1050 ريالا، يليه "برغرايززر" بـ6 في المائة ليغلق عند 251.40 ريال، وحل ثالثا "بنان" بـ3.4 في المائة ليغلق عند 58 ريالا.وتصدر المتراجعة "الوسائل" بـ8 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال، يليه "الحاسوب" بـ5.7 في المائة ليغلق عند 423 ريالا، وحل ثالثا "موبي" بـ5.4 في المائة ليغلق عند 115.40 ريال.