نتائج دون التوقعات تتراجع بالأسهم السعودية للأسبوع الثاني .. المكررات المرتفعة تزيد حساسية السوق

تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني لأول مرة منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، لتفقد أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 وتغلق عند 12142 نقطة فاقدة 36 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع بنحو عشر نقاط بنسبة 0.6 في المائة.يأتي التراجع وسط ظهور نتائج شركات دون التوقعات، وتوقف خام برنت عن الارتفاع واستقراره دون 90 دولارا خلال الأسبوع، رغم تجاوزه أمس 92 دولارا للبرميل.وتواجه السوق دعما عند مستويات 11950 نقطة الحفاظ عليها يبقي فرص تماسك السوق والعودة للارتفاع.ولا تزال مكررات الربحية مرتفعة، ما يجعل السوق أكثر حساسية تجاه نتائج دون التوقعات، حيث إن التوقعات نحو نمو أعلى في ربحية الشركات لا يعطي فرصة للسوق للاحتفاظ بأسعارها عند ظهور نتائج أقل، خاصة في ظل مؤشرات ببدء رفع أسعار الفائدة على المدى القصير.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12178 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أعلى نقطة عند 12359 نقطة رابحا 1.48 في المائة، بينما الأدنى عند 12142 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، لينهي الأسبوع عندها فاقدا 36 نقطة.وارتفعت قيم التداول 24 في المائة بنحو 6.7 مليار ريال لتصل إلى 35 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 40 في المائة بنحو 262 مليون سهم، لتصل إلى 918 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 22 في المائة بنحو 293 ألف صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجع 13 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بـ3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 1.8 في المائة.وتصدر المرتفعة "التأمين" 2.3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 1.4 في المائة.كان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 24 في المائة بقيمة 8.4 مليار ريال، يليه "المصارف" 19 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 5 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "معدنية" 10.58 في المائة، ليغلق عند 30.30 ريال، يليه "صادرات" 9 في المائة، ليغلق عند 113.20 ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" 8 في المائة، ليغلق عند 13.46 ريال.وتصدر المتراجعة "نماء للكيماويات" 8 في المائة، ليغلق عند 39.75 ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" 7 في المائة، ليغلق عند 166.80 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" 6.2 في المائة، ليغلق عند 31.85 ريال.وحدة التقارير الاقتصادية